ТЕЛЕКРИТИКА

Телеканал NewsNetwork меняет название на Rabinovich TV

Бизнес

Нацсовет пока не готов согласовать вещателю смену названия.


Спутниковый информационный телеканал NewsNetwork (ООО «Ньюс Нетворк») планирует сменить название на Rabinovich TV. Соответствующий вопрос 25 октября на своем заседании рассматривал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. За изменение проголосовали три члена регулятора (Юрий Артеменко, Валентин Коваль и Олег Черныш), после чего вопрос был перенесен.

Вещатель обратился с соответствующим заявлением в Нацсовет 14 сентября. Члены Нацсовета хотели услышать причину смены названия. Представителей вещателя на заседании не было.

Телеканалом NewsNetwork, согласно данным государственного реестра предприятий, пополам владеют внефракционный народный депутат и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович и британская компания «Лонгера лимитед», бенефициаром которой является Эвелин Софи Жубер с Сейшельских островов (по документам она проживает в Лондоне).

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