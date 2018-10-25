Телеканал Мураева запустил первые три проморолика

На Facebook-странице телеканала указано, что вещатель будет «современным информационным телеканалом, который показывает всю правду, какой бы она ни была»: «Мы рассказываем о самом интересном, актуальном и полезном, что нужно знать каждому украинцу. Телеканал НАШ покажет все, что другие не хотят или боятся показывать», – говорится в описание вещателя.

Как ранее сообщала «Телекритика», у телеканала оставался нерешенным вопрос лицензии на вещание. Евгений Мураев ищет на рынке телеканал со спутниковой лицензией для его покупки. Старт вещания запланирован на 7 ноября. В числе менеджмента нового канала значится экс-директор NewsOne Елена Рудик.

Напомним, 27 августа собственник телеканала NewsOne – отец Евгения Мураева Владимир – передал в управление бывшему первому заместителю главы Администрации президента Андрею Портнову 100% акций телеканала NewsOne сроком на три года. В конце сентября петиция о «прекращении антиукраинской деятельности» телеканалов «112 Украина» и NewsOne на сайте Верховной рады набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. 4 октября ВР попросила СНБО применить санкции к собственникам телеканалов «112 Украина» и NewsOne. 5 октября Андрей Портнов заявил, что инициировал расторжение соглашения об управлении каналом. Евгений Мураев сообщил, что владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак, член координационного совета Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Как сообщала «Телекритика», официально Козак задекларировал, что покупка вещателя ему обошлась в почти 42 млн гривен. 21 сентября Евгений Мураев заявил, что вышел из партии Вадима Рабиновича «За жизнь» и создает свою партию «Наши».