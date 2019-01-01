Телеканал Milady Television стал специализированным каналом телеторговли

Спутниковый вещатель Milady Television стал каналом телеторговли. Соответствующие изменения 18 октября были внесены Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания в программную концепцию спутниковой лицензии телеканала, записанной на ООО «Телемедиагруп».

Вместо программ развлекательного формата телеканал прописал в свою программную концепцию 15 часов 36 минут в сутки телеторговли. В своей лицензии телеканал указал 8 часов в сутки программ собственного производства, 19 часов национального аудиовизуального продукта и 5 часов – иностранного.

Телеканал Milady Television, а также ЕСО-ТV, «Караван ТВ» и «Натали», входят в условный холдинг, их объединяют общие собственники. У Milady Television и «Натали» – один юридический адрес, совладелец «Натали» и «Каравана ТВ», согласно госреестру, – Татьяна Вовк, жена реального владельца каналов Сергея Вовка. Татьяна Вовк выступает также директором юридического лица Milady Television.