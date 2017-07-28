ТЕЛЕКРИТИКА

Телеканал ICTV стал партнером исторической драмы «Червоный»

Бизнес

Канал ICTV стал партнером проката остросюжетной исторической драмы «Червоный», которая выйдет на киноэкраны в День Независимости 24 августа.

Фильм «Червоний» снял режиссер Заза Буадзе по мотивам одноименного романа украинского писателя Андрея Кокотюхи.

Культура

Вышел трейлер украинского исторического экшена «Червоный»

В картине речь идет о двух молодых украинцах, которые во время Второй мировой войны оказались в разных армиях, но судьба свела их в одном советском концлагере. Теперь они на каторге: украинский повстанец, хорунжий УПА Данило Червоный по кличке Остап и советский офицер, летчик Виктор Гуров. Червоный – из Западной Украины, Гуров – из Восточной. Но Родина у них одна – Украина. Поняв, что делить им нечего, двое заключенных объединяют усилия и начинают борьбу с советской карательной системой.

Фото: пресс-служба канала ICTV

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