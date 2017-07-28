Телеканал ICTV стал партнером исторической драмы «Червоный»

В картине речь идет о двух молодых украинцах, которые во время Второй мировой войны оказались в разных армиях, но судьба свела их в одном советском концлагере. Теперь они на каторге: украинский повстанец, хорунжий УПА Данило Червоный по кличке Остап и советский офицер, летчик Виктор Гуров. Червоный – из Западной Украины, Гуров – из Восточной. Но Родина у них одна – Украина. Поняв, что делить им нечего, двое заключенных объединяют усилия и начинают борьбу с советской карательной системой.

Фото: пресс-служба канала ICTV