Телеканал «Эспрессо» начнет просвещать украинцев

В субботу, 28 июля, в эфире "Эспрессо" выйдет премьерный выпуск программы с ведущим Борисом Захаровым. Вопросы, связанные с правами человека, будут освещать на доступном для зрителей языке. Среди главных тем передачи: ситуация с правами людей в Украине и мире, способы отстаивания собственных прав, методы защиты от токсичной пропаганды и многое другое.

"Гибридная война, развязанная Россией против цивилизованного мира, направлена ​​на отступление от принципа верховенства права, на подрыв незыблемых ценностей - свободы, достоинства, прав человека, милосердия, на создание атмосферы страха...Украина проходит сложный путь избавления рудиментов советского прошлого и реформирования системы во время вооруженной агрессии РФ. Очень часто в ходе противостояния с Россией, а также в пылу политической борьбы за реализацию реформ мы забываем о правах человека, снижается планка восприятия насилия, вопросы безопасности становятся актуальными, чем свобода", - заявляет правозащитник и ведущий Борис Захаров.

Первый выпуск программы на тему “Пленники Кремля” покажут в субботу в 16:05.

Напомним, Борис Захаров был одним из координаторов харьковского евромайдана в период Революции Достоинства. Он является автором книги «Очерк истории диссидентского движения в Украине» и ряда статей об истории, культуре и правах человека