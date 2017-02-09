Телеканал «Дождь» подал в суд на Divan.TV

Российский телеканал «Дождь» подал иск против OTT-сервиса Divan.TV. Об этом информагентству RNS сообщила генеральный директор канала Наталья Синдеева.
"Иск телеканала против ООО «Диван ТВ» подан в связи с невыполнением ООО «Диван ТВ»обязательств по договору. Это иск о взыскании задолженности по договору с требованием прекратить незаконное распространение продукции телеканала «Дождь»", - сказала она.
Согласно информации на сайте картотеки арбитражных дел, иск подан в Арбитражный суд Москвы вчера, 9 февраля. Сумма исковых требований составляет 817 тыс. руб. (около $14 тыс.). Дата рассмотрения дела пока не назначена.
Напомним, что 12 января Нацсовет постановил убрать «Дождь» из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, и дал провайдерам месяц, чтобы заменить его на какой-то другой канал. В ответ на запрет в эфире телеканала включили трансляцию концерта украинской группы «Океан Эльзы» и сообщили, что не могут не называть Крым российским, ведь это противоречит законодательству РФ.
Статьи по теме
- Human Rights Watch: запрет «Дождя» в кабельных сетях Украины нужно отменить
- Нацсовет посоветовал Freedom House поддержать «Дождь» в России, а не Украине
- «Всем разумным людям и так все понятно»: Святослав Вакарчук прокомментировал запрет «Дождя»
- Юрий Артеменко: «Мне глубоко плевать, куда по поводу запрета «Дождя» будет обращаться МИД РФ»
- В ответ на запрет в Украине «Дождь» включил концерт «Океана Эльзы»
- Новый главред «Дождя» Роман Баданин – о том, как и зачем изменится телеканал: Meduza