Телеканал «Дождь» подал в суд на Divan.TV

Российский телеканал «Дождь» подал иск против OTT-сервиса Divan.TV. Об этом информагентству RNS сообщила генеральный директор канала Наталья Синдеева.

"Иск телеканала против ООО «Диван ТВ» подан в связи с невыполнением ООО «Диван ТВ»обязательств по договору. Это иск о взыскании задолженности по договору с требованием прекратить незаконное распространение продукции телеканала «Дождь»", - сказала она.

Согласно информации на сайте картотеки арбитражных дел, иск подан в Арбитражный суд Москвы вчера, 9 февраля. Сумма исковых требований составляет 817 тыс. руб. (около $14 тыс.). Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Напомним, что 12 января Нацсовет постановил убрать «Дождь» из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, и дал провайдерам месяц, чтобы заменить его на какой-то другой канал. В ответ на запрет в эфире телеканала включили трансляцию концерта украинской группы «Океан Эльзы» и сообщили, что не могут не называть Крым российским, ведь это противоречит законодательству РФ.