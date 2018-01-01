Телеканал «Бигуди» похвастался рекордами летнего сезона

По коммерческой аудитории «Женщины 18-54» в июне достигнут показатель доли – 1,27%, в июле – 1,21%, а в августе – 1,22%. В 2017 году доля по коммерческой аудитории «Женщины 18-54» достигала 1,19%.

Также в этом году, по сравнению с 2017-м, выросла среднесуточная продолжительность просмотра по аудитории «Все зрители Украины (4+ лет)» с 37 до 47 минут.

«Основная аудитория канала «Бигуди» - женщины. Это требует особого подхода к формированию контентной сетки. Результаты показывают, что сейчас она действительно оптимальная. Но любовь зрителя для нас в приоритете, поэтому мы будем продолжать работать над ее усовершенствованием, чтобы привлечь еще большую аудиторию», – рассказывает Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов «1+1 медиа».

Наибольшей популярностью у зрителей «Бигуди» пользуются украинские и зарубежные сериалы, в особенности - турецкие и индийские. Самые любимые проекты аудитории канала – ленты «Бесконечная любовь» и «Я говорю – да!».