Телеканал «2+2» покажет документальный фильм о бое Мейвезер vs Макгрегор

Сегодня, 25 августа, в 22:50 на канале «2+2» состоится премьера документального фильма «Мейвезер vs Макгрегор: перед боем», которая посвящена самому зрелищному и самому ожидаемому поединку двух эпатажных бойцов – американца Флойда Мейвезера и ирландца Конора Макгрегора.

«Мейвезер vs Макгрегор: перед боем» – это уникальный проект, подготовленный спортивной редакцией канала «2+2», который раскроет неизвестные детали становления на пути ко всемирному успеху обоих спортсменов. В частности, зрители 2+2 вместе с болельщиками бокса узнают эксклюзивные факты их личной жизни: почему непобедимый Флойд Мейвезер решил вернуться на ринг, сколько миллионов американец заработал за профессиональную карьеру, кто был против бойцовского увлечения Конора Макгрегора и с кем харизматичный ирландец прошел путь от бедности к неисчислимому богатству.

Также в картине будут показаны основные этапы подготовки боксеров к поединку, секреты их рациона, тренировок и ежедневных привычек.

Сколько миллионов заработают организаторы противостояния и спортсмены, почему этот бой вызвал ажиотаж среди букмекеров и звезд бокса, повлияет ли двухгодичный «отпуск» Мейвезера на результат встречи, кто называет Макгрегора «андердогом» борьбы, кому принадлежит сенсационная ставка на победу американца в $880 тысяч – смотрите в картине «Мейвезер vs Макгрегор: перед боем».