Телегруппы включили в список пиратских более 300 сайтов

Напомним, в середине июня инициатива «Чистое небо» презентовала сайт blacklists.org.ua, на котором будут публиковаться списки ресурсов, которые правообладатели считают пиратскими. Этот список должен стать ориентиром для рекламодателей, которые хотят работать только с легальными партнерами. Также на сайте планируется размещать список брендов, рекламу которых обнаружат на пиратских ресурсах.

«Чистое небо» – инициатива четырех крупнейших украинских медиагрупп – 1+1 media, StarLightMedia, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group. Объединение занимается развиваем рынка легального видеоконтента в уанете и борется с сайтами, которые размещают охраняемый правом интеллектуальной собственности контент без разрешения правообладателей.

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