ТЕЛЕКРИТИКА

Телегруппы включили в список пиратских более 300 сайтов

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В список ресурсов, которые правообладатели считают пиратскими, составляемый антипиратской инициативой «Чистое небо», уже попал 341 сайт.

Среди них – 100filmov.net, best-serials.tv, ex-fs.net, kino-filmi.net, kinogo.eu, kinogo.com.ua, megogo.net.ua, rukino.org, serial24.com, torrento.net, yadoma.tv и др. К ресурсам имеют претензии группы 1+1 media и StarLightMedia, а также Украинская антипиратская ассоциация.

Бизнес

Почему за рекламу на пиратских сайтах можно попасть в тюрьму

Напомним, в середине июня инициатива «Чистое небо» презентовала сайт blacklists.org.ua, на котором будут публиковаться списки ресурсов, которые правообладатели считают пиратскими. Этот список должен стать ориентиром для рекламодателей, которые хотят работать только с легальными партнерами. Также на сайте планируется размещать список брендов, рекламу которых обнаружат на пиратских ресурсах.

«Чистое небо» – инициатива четырех крупнейших украинских медиагрупп – 1+1 media, StarLightMedia, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group. Объединение занимается развиваем рынка легального видеоконтента в уанете и борется с сайтами, которые размещают охраняемый правом интеллектуальной собственности контент без разрешения правообладателей.

Фото: ТК

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