Телегруппы весной могут закодировать свои бесплатные спутниковые каналы

Медиагруппы 1+1 media, «Медиа группа Украина» и StarLightMedia готовы осуществить кодировку своих спутниковых телеканалов в следующем году. Об этом в блиц-интервью LIGA.net рассказал директор по стратегическому развитию StarLightMedia Федор Гречанинов.

«Интер медиа групп» со своей позицией пока не определилась. Переговоры с ней все еще идут.

"Мы считаем, что это возможно сделать весной следующего года. И мы приложим все разумные усилия, чтобы это произошло. Мы будем к весне полностью готовы. Более точно отключение зависит также от позиции провайдеров платного телевидения. Для того чтобы мы это сделали, необходимо понимать, что мы получим компенсацию связанных с процессом инвестиций и убытков", – сказал он.