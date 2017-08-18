Телегруппы весной могут закодировать свои бесплатные спутниковые каналы

Медиагруппы 1+1 media, «Медиа группа Украина» и StarLightMedia готовы осуществить кодировку своих спутниковых телеканалов в следующем году. Об этом в блиц-интервью LIGA.net рассказал директор по стратегическому развитию StarLightMedia Федор Гречанинов.
«Интер медиа групп» со своей позицией пока не определилась. Переговоры с ней все еще идут.
"Мы считаем, что это возможно сделать весной следующего года. И мы приложим все разумные усилия, чтобы это произошло. Мы будем к весне полностью готовы. Более точно отключение зависит также от позиции провайдеров платного телевидения. Для того чтобы мы это сделали, необходимо понимать, что мы получим компенсацию связанных с процессом инвестиций и убытков", – сказал он.
После кодировки цены на пакеты платного ТВ увеличатся. "Они в любом случае должны увеличиться. Потому что такого дешевого pay TV нет, по-моему, нигде. Но, разумеется, провайдерам сложнее повышать цены, когда есть открытый спутник. Кроме того, провайдеры должны получить часть абонентов, которые раньше принимали сигнал бесплатно", – пояснил Гречанинов, предположив, что стоимость базового пакета может составить около 50 грн.
При этом кодировка спутникового ТВ и отключение аналогового эфирного сигнала, по его мнению, не должны совпасть по времени. "Для зрителей, конечно, было бы комфортно, если бы эти события разделяло хотя бы полгода. То есть если мы весной закодируем сигнал, отключить аналог осенью – это нормально", – считает топ-менеджер StarLightMedia.
Напомним, в группу StarLightMedia входят телеканалы СТБ, «Новый канал», ICTV, M1, M2, «Оце», в 1+1 media – «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «1+1 International», «УНИАН ТВ» и «Бигуди», в «Медиа группу Украина» – канал «Украина»,НЛО TV, «Индиго TV»,каналы «Футбол 1»/«Футбол 2», региональные каналы «Донбасс», «34 канал» и «Сигма».
Фото: media.1plus1.ua
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