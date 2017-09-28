Telegram создал поиск по названию канала и бота

В обновленной версии мессенджера Telegram появилось несколько новых функций. Это улучшенный поиск по каналам и ботам, а также возможность отправлять фотографии альбомами (по 10 изображений), загрузить сразу несколько изображений на фото профиля, сохранять сообщения в специальном чате и закреплять публикации в каналах.

Новый алгоритм глобального поиска по каналам позволяет искать их по заголовкам, а не, как раньше, через ссылку. Вверху поиска будут выводиться самые популярные группы и боты, а администраторы каналов смогут закреплять публикации в поле под названием группы.