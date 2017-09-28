Telegram создал поиск по названию канала и бота

В обновленной версии мессенджера Telegram появилось несколько новых функций. Это улучшенный поиск по каналам и ботам, а также возможность отправлять фотографии альбомами (по 10 изображений), загрузить сразу несколько изображений на фото профиля, сохранять сообщения в специальном чате и закреплять публикации в каналах.
Новый алгоритм глобального поиска по каналам позволяет искать их по заголовкам, а не, как раньше, через ссылку. Вверху поиска будут выводиться самые популярные группы и боты, а администраторы каналов смогут закреплять публикации в поле под названием группы.
Как отметила в комментарии изданию AIN.UA cпециалист по диджитал-коммуникациям и интернет-маркетингу (управляет двумя каналами в Telegram – «Ветер дует» на 19,1 тыс. подписчиков и Digital masons на 8,1 тыс. подписчиков) Алена Деньга, этой функции в мессенджере не хватало, поскольку многие пользователи не понимали, как найти тот или иной канал или бота.
"Возможно, из-за этого многие каналы недополучали трафик из поиска. Также проблемой было то, что часто название канала не совпадает с его юзернеймом (ссылкой) в Telegram: во-первых из-за транслитерации на латиницу или перевода на английский, во-вторых из-за использования сокращений. Думаю, нововведение позитивно скажется на притоке подписчиков из поиска", – пояснила она.
А владелец Telegram-канала «Технологии, медиа и общество» (30 тыс. подписчиков) Андрей Бродецкий считает, чтоокно поиска не стоит рассматривать как канал, откуда будут приходить подписчики. "Вы часто ищете, на кого бы подписаться в поиске Facebook? Хотя не исключаю, что школьники будут создавать каналы с популярными запросами в названии в расчете на подписчиков", – добавляет он.
Напомним, в октябре Telegram опубликовал масштабное обновление (Telegram 4.4), предусматривающее, в том числе, поддержку украинского языка.