Telegram разрешил вставлять публикации из каналов на сайты

Мессенджер Telegram добавил новую функцию, которая позволяет встраивать публикации из публичных чатов и каналов на сторонние сайты.

По словам разработчиков, чтобы добавить запись на сайт, необходимо открыть ссылку на нее в браузере и скопировать код. То есть работает эта функция так же, как в Twitter и Instagram.