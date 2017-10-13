ТЕЛЕКРИТИКА

Telegram разрешил вставлять публикации из каналов на сайты

Бизнес

Мессенджер Telegram добавил новую функцию, которая позволяет встраивать публикации из публичных чатов и каналов на сторонние сайты.

По словам разработчиков, чтобы добавить запись на сайт, необходимо открыть ссылку на нее в браузере и скопировать код. То есть работает эта функция так же, как в Twitter и Instagram.

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В Telegram отмечают, что особенно новая возможность понравится журналистам.

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Напомним, в ноябре в обновленной версии Telegram  появилось   несколько новых функций. Среди них – улучшенный поиск по каналам и ботам, а также возможность отправлять фотографии альбомами (по 10 изображений), загрузить сразу несколько изображений на фото профиля, сохранять сообщения в специальном чате и закреплять публикации в каналах.

Заглавное фото: Wikimedia.org / Oyundelger luwsaa

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