Telegram не будет поддерживать старые версии Android

Мессенджер Telegram вслед за WhatsApp также решил не поддерживать старые операционные системы. Об этом сообщается в обновленном разделе вопросов и ответов на официальном сайте мессенджера.

Таким образом, теперь новая версия мобильного приложения Telegram работает только с Android 4.0 Ice Cream Sandwich и более новыми версиями. А на смартфоны и планшеты с Android 2.2, 2.3 и 3.X установить его нельзя.

Причина такого решения официально не сообщается, однако эксперты связывают это с тем, что в более старых версиях нет возможности внедрять новые функции.

Напомним, недавно об аналогичном решении объявил мессенджер WhatsApp: он закрыл поддержку не только старых версий Android, но и iOS и мобильной Windows. Это вызвало недовольство среди пользователей.

В ноябре Telegram запустил сервис для верстки публикаций и функцию предпросмотра статей.

По данным российских СМИ, компания, которая сотрудничает с российскими правоохранителями, ищет специалистов, способных получить доступ к мессенджерам. Первым планируют «сломать» Viber. На очереди - Facebook, WhatsApp, Telegram и Skype. Подробнее можно узнать из сюжета ТСН: