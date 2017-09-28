Telegram начал поддерживать украинский язык

Мессенджер Telegram опубликовал масштабное обновление (Telegram 4.4), предусматривающее, в том числе, поддержку украинского языка, сообщается в официальном блоге компании.

Также мессенджер стал доступен на русском, французском, малайском и индонезийском языках. таким образом, количество языков, которые поддерживает Telegram увеличилось до 13. В ближайшее время разработчики планируют добавить новые языки.

"Если вам не нравится, как конкретный элемент интерфейса Telegram переводится на ваш язык, вы можете предлагать альтернативное слово или фразу. Каждый может предлагать переводы и голосовать за них, совершая локализацию Telegram", – уточняется в сообщении.