Telegram начал поддерживать украинский язык

Мессенджер Telegram опубликовал масштабное обновление (Telegram 4.4), предусматривающее, в том числе, поддержку украинского языка, сообщается в официальном блоге компании.
Также мессенджер стал доступен на русском, французском, малайском и индонезийском языках. таким образом, количество языков, которые поддерживает Telegram увеличилось до 13. В ближайшее время разработчики планируют добавить новые языки.
"Если вам не нравится, как конкретный элемент интерфейса Telegram переводится на ваш язык, вы можете предлагать альтернативное слово или фразу. Каждый может предлагать переводы и голосовать за них, совершая локализацию Telegram", – уточняется в сообщении.
Среди других обновлений – появление возможности указывать свое местоположение в реальном времени в течение 15 минут, часа или 8 часов, что, как ожидается, поможет пользователям, например, быстрее скоординироваться при запланированной встрече.
Кроме того, обновился медиаплеер: теперь он будет лучше поддерживать воспроизведение MP3 и других форматов музыкальных файлов. А в больших группах появилась кнопка «admin», которая будет сигнализировать о сообщении от администраторов.
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