Телегид на выходные

Хотите быть в курсе всех телевизионных новинок осеннего сезона и ничего не пропустить? «Телекритика» любезно заботится о вашем досуге и предлагает телегид выходного дня.

В этом сезоне ключевые телеканалы устроили самую настоящую битву за аудиторию. Как мы писали ранее , осенний сезон подарит зрителям более 30 премьер телевизионных шоу, а соответственно, придется признать, что все пересмотреть не удастся даже самым изобретательным, поэтому придется делась выбор. Что же смотреть? Читаем дальше.

31 Августа

«Топ-модель по-українськи»

Когда: в 19:00 на «Новом канале»

Итак, наши выходные, пожалуй, начнутся с вечера пятницы. Именно в 19:00 на «Новом канале» стартует второй сезон проекта «Топ-модель по-українськи». Согласно анонсу, в этом году основная тема шоу – поиск и создание модели нового поколения. Как сообщают авторы проекта, победителем этого сезона должна стать настоящая личность, правда, критерии, по которым будут ее выбирать, не называют.

Согласно новым правилам, каждую неделю лучший участник проекта будет заселяться в vip-комнату, в которую он может пригласить пожить еще кого-то. Участнику (либо участникам) выдается видеокамера, на которую он может снимать все для видеоблога. Как обещает пресс-служба «Нового канала», в течение недели можно будет посмотреть творчество будущих моделей на YouTube-канале телеканала.

Премьера «Цієї миті рік потому»

Когда: в 20:00 на СТБ

Из того, что нужно знать, проект «Цієї миті рік потому» – это адаптация нового, но уже зарекомендовавшего себя британского формата This Time Next Year. Герои этого шоу приходят в студию к ведущей, чтобы рассказать о самой сокровенной цели в жизни.

Ведущая (в нашем случае – Даша Трегубова) помогает герою разобраться, почему его желание до сих пор не реализовано, после чего берет с него обещание в течение года воплотить свою мечту в жизнь и снова прийти в студию. У героя есть 365 дней, в течение которых команда проекта будет неустанно фиксировать все его успехи и неудачи на пути к цели.

«Лига смеха»

Когда: в 20:15 на «1+1»

В своих анонсах авторы одного из главных юмористических шоу страны не голословны. Так, перед зрителями стоят следующие вопросы: «Зачем Зеленскому раскрутка?»; «Как достать Горбунова?»; «Почему Кошевой подсидел Сивохо?»; «Чьи команды пройдут дальше?». Наверное, такая скромность нужна для того, чтобы побольше зрителей сконцентрировалось у экранов в поисках ответов.

А мы напомним, что, согласно правилам шоу, каждый из судей выбирает по две команды, для которых на протяжении всего сезона будет тренером.

«Дизель-шоу»

Когда: в 21:30 на ICTV

На этот раз «Дизель-шоу» перебирается в Одессу. В новом, четвертом, сезоне комедианты заготовили 22 юмористических номера, которые, как уверяют на ICTV, не смогут оставить никого равнодушным.

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Премьера проекта «Ультиматум»

Когда: в 22:50 на СТБ

Как рассказали «Телекритике» на СТБ, идея разбирать семейные отношения в эфире витала на продакшене телеканала уже давно, и только в этом году ее удалось реализовать в проекте «Ультиматум». Так, участниками нового ток-шоу станут пары, которые не могут достичь консенсуса в отношениях из-за разных взглядов на одну ситуацию.

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В студии «Ультиматума» они посмотрят на проблему под разными углами – мужским и женским. Помогать парам отыскать истину будут ведущие и три эксперта (два профессиональных психолога и одна приглашенная звезда).

1 Сентября

«Рассмеши комика»

Когда: в 18:30 на «1+1»

Новый учебный год начинается с юмористического учебного квеста. Как научиться шутить так, чтобы рассмешить самих комиков?

«Х-фактор»

Когда: в 19:00 на СТБ

В этом году «Х-фактора» ожидают многие. Во-первых, конечно же, интересно, чем удивит новый музыкальный продюсер проекта Вадим Лисица, который заменил аборигена СТБ Михаила Сосина. Судьи в девятом сезоне останутся те же – Андрей Данилко, Настя Каменских, Дмитрий Шуров и Олег Винник. Ведущий тоже будет прежним – Андрей Бедняков.

Из нового: вместо восьми эпизодов кастинга будет 10, плюс два – из тренировочного лагеря. А вот количество прямых эфиров уменьшат с восьми до шести. Кроме того, победитель «Х-фактора 9» вместо одного миллиона гривен, как это было всегда, получит профессиональную поддержку от канала на ту же сумму: запись песни, клип и ротацию на радио.

Сентября

«Следствие ведут экстрасенсы»

Когда: в 19:00 на СТБ

В преддверии 19-го сезона «Битвы экстрасенсов каждое воскресенье, начиная с 2 сентября, зрители будут наблюдать, как разворачиваются события в запутанных мистических историях.

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В качестве анонса авторы потусторонних расследований раскрыли несколько тем, в которых будут копаться уже известные нам экстрасенсы. Первая – шокирующее убийство 15-летней девушки на Харьковщине, вторая – смерть малышки Дианы во Львовской области. Еще три истории, которые на СТБ приготовили к осеннему сезону, пока остаются в тайне.

«Один за всіх»

Когда: в 21:00 на СТБ

Премьеру 12 сезона на СТБ называют резонансной. В шоу «Один за всех» в этом сезоне зрители увидят, как семья заморила голодом четырехлетнего ребенка, и как неравнодушным людям удалось спасти малышей из-под груды хлама.



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К слову, уже в воскресенье в студии СТБ родители ребенка – папа-депутат и горе-мать – расскажут, почему так поступили со своим сыном.

«Танці з зірками»

Когда: в 21:00 на «1+1»

Если в первом выпуске проекта, согласно правилам, все танцоры и звезды оставались в шоу, то с этого воскресенья на экранах «1+1» начинается настоящая битва за лидерство.