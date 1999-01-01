Телегид на День защитника Украины

14 октября – самый настоящий мультипраздник. Именно в этот день православная церковь отмечает Покрову, с 1999 года – это День украинского казачества. Кроме того, 14 октября считают днем создания Украинской повстанческой армии, а с 2014 года – официальный День защитника Украины.
Что следует показывать в этот день? Простым ответ на этот вопрос быть не может. Видимо, телеканалы тоже решили не заморачиваться лишний раз и остановились на беспроигрышном варианте – американском кино.
Давайте же узнаем, где и что можно посмотреть по ТВ на День защитника Украины.
Спецпроекты
«UA:Перший»
Спецпроектов к такому дню по ТВ откровенно мало. Традиционно все исторические фрагменты из истории Украины начала ХХ века, как и в любой другой национальный праздник, можно увидеть в эфире «UA:Перший».
В 8:15 на общественном телевидении стартует историческая программа «Вони боролися до загину». Патриотический проект расскажет зрителям о недолгих годах существования Холодноярской республики и о роли УПА в истории украинского народа. В 8:45 стартует спецпроект, который начинается с прямой трансляции церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.
Сразу после этого (в 12:17) «UA:Перший» предлагает посмотреть документальный фильм «Січ», который сняла Ирина Штогрин еще год назад. Лента, которая впервые появилась на телеэкранах в День независимости в этом году, исследует, что формирует иммунитет к «русскому миру», на примере жителей Запорожья.
К слову, некоторых героев фильма можно было увидеть в этом году в колонне ветеранов АТО на параде ко Дню независимости.
ТРК «Украина»
Дню защитника Украины на ТРК «Украина» будет посвящена утренняя ежедневная программа «Ранок з Україною», которая стартует на канале в 7:15. В рамках проекта ведущие канала расскажут о достижениях украинской армии и о людях, которые помогают бойцам в тылу.
Фильмы и сериалы
«1+1»
Ко Дню защитника Украины «Плюсы» явно решили поностальгировать, разбавив ток-шоу двумя советскими кинолентами – «Пропавшая грамота» (1972) Бориса Ивченко и «Королева бензоколонки» (1963) Алексея Мишурина и Николая Литуса. Соответственно, историю про казака Василя и запорожца Андрея, которые пытаются доставить гетманскую грамоту царице в Петербург, можно будет посмотреть на «1+1» в 16:00. А вот Людмила Добрыйвечер начнет развлекать зрителей в 17:30.
Премьера же, приуроченная к празднику, запланирована в программе «1+1» на 15 октября. Документальный фильм «Луганский форпост» расскажет о четырехмесячной операции украинских войск по обороне Луганского аэропорта, которая происходила летом 2014 года. Посмотреть ленту можно будет в понедельник в 23:45.
ICTV
Оригинальная телепрограмма в этом году на День защитника Украины у телеканала ICTV. Если в прошлом году канал снял глобальный проект «Казацкие байки», каждая серия которого рассказывала про особенности обряда джуры (посвящения мальчиков в младшие казаки), то на это 14 октября решил посвятить практически весь эфир… «Человеку-пауку». На чем основывался именно такой выбор – ответить сложно. Но зато для тех, кто упустил хоть одну из частей саги про человека, который обрел сверхспособности, появился шанс наверстать упущенное.
Примечательно, что в момент подготовки телегида пресс-служба ICTV анонсировала продолжение спецпроекта «Казацкие байки» 14 октября, вот только время трансляции телеисторий канал не указал. Анонса «Казацких баек» также нет пока в телепрограмме на День защитника Украины.
В 10:40 начинается первая часть истории о «Человеке-пауке». После выпуска новостей, в 13:20 –вторая часть «Человека-паука». В 15:55 – третья часть «Человек-паук. Враг в тени». В 20:35, после перерыва на итоговые новости, ICTV покажет, как вы думаете, что? Верно – «Новый Человек-паук», после которого логически следует в 23:20 вторая часть нового человека-паука «Высокое напряжение».
«Новый канал»
В праздник «Новый канал» предлагает погрузиться в мир фантастики. В 13:10 в сетке канала запланирована первая часть американского фантастического боевика «День независимости» (1996) Роланда Эммериха. Сразу после нее (в 16:10) – вторая часть, снятая уже в 2016 году.
В 18:40 зрителей ожидает выдуманный мир Гильермо дель Торо по сценарию Трэвиса Бичема и самого дель Торо – «Тихоокеанский рубеж» (2013).
Завершает вечерний прайм лента «Годзилла» (2014) Гарета Эдвардса в 21:00.
«Интер»
Телеканал «Интер» в выборе фильмов оказался немного скромнее вышеперечисленных каналов из StarLightMedia. В его телепрограмме, помимо сериала «Аббатство Даунтон», запланированного в сетке в 14:00 14 октября, есть также французская криминальная комедия «Корсиканец» (2004) Алена Берберьяна.
Но не обошлось и без голливудских лент. В 22:20 «Интер» покажет «Линкольн для адвоката» (2001) Бреда Фурмана.
ТРК «Украина»
Пока другие телеканалы закупают голливудские шедевры массового кинематографа, ТРК «Украина» достает из рукава очередной сериал. На этот раз – премьера сериала «Бойся желаний своих» украинского режиссера Бориса Рабея (в 17:00).
Концерт
ТРК «Украина»
На ТРК «Украина» возвращается проект «Музыкальная платформа», и вместе с ним для зрителей споют Олег Винник, Оля Полякова, Александр Пономарев и многие другие исполнители. В анонсе канал подчеркивает, что этот концерт будет приурочен ко Дню защитника Украины. Чего ожидать? Увидим в 23:10 на ТРК «Украина».