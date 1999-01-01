Телегид на День защитника Украины

Что следует показывать в этот день? Простым ответ на этот вопрос быть не может. Видимо, телеканалы тоже решили не заморачиваться лишний раз и остановились на беспроигрышном варианте – американском кино.

Давайте же узнаем, где и что можно посмотреть по ТВ на День защитника Украины.