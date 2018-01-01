Телегид на День независимости

В этом году телеканал ICTV решил велосипед не изобретать и выпустить второй выпуск комедийного спецпроекта «27 вещей, которые нас изменили». В рамках 45-минутной программы ведущие предлагают вспомнить предметы и модные тенденции, которые помогли нам «из бывших совков стать настоящими украинцами». В этот перечень, кстати, вошли порнографические кассеты и одноразовая посуда. И вправду, кем бы мы без них были?

Что будет в списке в этом году – можно будет узнать, включив ICTV в 8:45.