Телегид на День независимости

Фактически, после всех декоммунизаций, избавляющих от призраков прошлого, День независимости Украины остался едва ли не единственным праздником, к которому ни у кого вопросов нет. Поэтому, телепрограмма в этом году на любой вкус – об украинском кино поговорим, и героев Украины помянем, и за советское прошлое рюмку поднимем.
В этом году телеканал ICTV решил велосипед не изобретать и выпустить второй выпуск комедийного спецпроекта «27 вещей, которые нас изменили». В рамках 45-минутной программы ведущие предлагают вспомнить предметы и модные тенденции, которые помогли нам «из бывших совков стать настоящими украинцами». В этот перечень, кстати, вошли порнографические кассеты и одноразовая посуда. И вправду, кем бы мы без них были?
Что будет в списке в этом году – можно будет узнать, включив ICTV в 8:45.
Еще один спецпроект готовится на телеканале NewsOne. И тут уже не до шуток. Так, в эфире новостного канала эксперты вместе с ведущими собираются разбирать достижения Украины и украинцев за 27 лет.
Вопросы, которые будут подниматься в спецпроекте, больше похожи на риторические: «Сильная, мощная, независимая или ширма на руинах прошлого?», «Какая она, наша Родина?», «Какая она, Украина, в свои 27?». Поиски ответов и их обсуждение начнется на телеканале в 20:00.
И если вы не успели посмотреть ее на экранах кинотеатров, это можно будет сделать на «1+1» в 20:25.
«Познакомившись с ребятами лично, возникло безумное желание рассказать о них именно в этот день – День нашей независимости! Все герои в 2014 году добровольно ушли на фронт. Они стали зависимы от своих ранений, но нашли в себе силы не сломаться, жить полноценной жизнью и снова бороться за свою страну. На этот раз – на спортивной арене», – поделилась руководитель проекта и главный сценарист фильма «Нескорені та незалежні» Людмила Ковриженко.
Фильм собственного производства СТБ можно будет посмотреть в 22:45.
Первый концерт, который уже несколько лет подряд идет под бессменным названием «Украина от А до Я», начнется на телеканале «Интер». Вот только, какие звезды в этом году будут на праздничном вечере и о чем будут петь – канал, наверное, во избежание конфликтов, решил не анонсировать.
На сайте есть информация двухлетней давности, где указано, что в честь Дня независимости в 2016 году на одной сцене собирались София Ротару, Нина Матвиенко и Таисия Повалий. Что будет в этом году – остается лишь смотреть. Концерт «Украина от А до Я» начнется в 20:35.
Из того, что можно увидеть в тизере, – на сцене появятся Макс Барских, Оля Полякова, TAYANNA, Тина Кароль и (барабанная дробь) в окружении полуголых танцовщиц из торта поднимется сам Олег Винник, правда, в одежде.
Концерт «С днем рождения, Украина» начнется в 21:00.
К слову, в 23:15 на ТРК «Украина» стартует уже традиционная музыкальная праздничная онлайн- платформа. В честь 27-летия страны концерт будет транслироваться из Львова.
Сразу же после сентиментальных песен «Океан Эльзы», «Плюсы» предлагают закончить ночь на не менее романтической ноте. Так, в 02:00 уже 25 августа на «1+1» состоится трансляция концерта JAMALA с названием I BELIEVE IN U, который ранее прошел на сцене Дворца спорта в Киеве и стал, как уточняют на канале, самым масштабным событием в музыкальной карьере исполнительницы.
Как видим, скучать 24 августа нам точно не придется. Приятного просмотра!
Для коллажа были использованы кадры:
https://www.youtube.com/watch?v=_L6KK3eGFPQ
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https://1plus1.ua/ru/1plus1video/koncert-okeana-elzy-2018-premera-novoyi-pisni-okeanu-elzi-divis-24-serpnya-na-11
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https://kanalukraina.tv/ru/programs/s-dnem-rozhdeniya-ukraina
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https://www.youtube.com/watch?v=GUNrXKuy_gI
https://www.youtube.com/watch?v=7jA15rKF2tk
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