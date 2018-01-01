ТЕЛЕКРИТИКА

Телегид на День независимости

6 трансляций военного парада, советская ностальгия и 5 праздничных концертов

Бизнес

Фактически, после всех декоммунизаций, избавляющих от призраков прошлого, День независимости Украины остался едва ли не единственным праздником, к которому ни у кого вопросов нет. Поэтому, телепрограмма в этом году на любой вкус – об украинском кино поговорим, и героев Украины помянем, и за советское прошлое рюмку поднимем.


Что же самое лакомое приготовили для нас ключевые телеканалы – узнавала «Телекритика»

Военный парад

Военный парад в Киеве в 2017 году

Фото: president.gov.ua

Как сложилось в традиции, уже 27 лет подряд военный парад ко Дню независимости можно увидеть вживую в Киеве на Майдане Независимости. Но вот для тех, кто не хочет толпиться в транспорте ради двухчасового действия, либо для киевлян, которые и так уже увидели всю мощь военной техники на улицах столицы днями ранее – телеканалы подготовили онлайн трансляцию. В этом году парад будут транслировать сразу шесть ключевых телеканалов. В 9:45 трансляция с Майдана начнется на UA:Перший и на ТРК «Украина», в 9:50 – на «1+1», СТБ, ICTV и на «Интере».

Спецпроекты

ТРК «Украина»

Конечно же, какой праздник на украинском ТВ обходится без тематических спецпроектов. Как сообщает нам телепрограмма, с 6:30 и до 9:45 на ТРК «Украина» будут праздничные выпуски утреннего шоу «Ранок з Україною» и новостного выпуска «Сегодня».

ICTV

Анонс спецпроекта «27 вещей, которые нас изменили»

В этом году телеканал ICTV решил велосипед не изобретать и выпустить второй выпуск комедийного спецпроекта  «27 вещей, которые нас изменили». В рамках 45-минутной программы ведущие предлагают вспомнить предметы и модные тенденции, которые помогли нам «из бывших совков стать настоящими украинцами». В этот перечень, кстати, вошли порнографические кассеты и одноразовая посуда. И вправду, кем бы мы без них были?

Что будет в списке в этом году – можно будет узнать, включив ICTV в 8:45.

«UA:Перший»

Спецпроекты и «UA:Перший», кажется, созданы друг для друга. К сожалению, в этом году подробности спецпроектов, которые весь день будут транслироваться на первом общественном телеканале, на сайте не указаны.

Зато на днях канал представил поздравительный кавер ко Дню независимости

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Судя же по названию – «Святкуємо перемоги українців» – авторы проекта предложат нам вспомнить самых выдающихся личностей в истории Украины и в очередной раз отдать дань героям сегодняшним. Спецпроект начнется в 8:45 и будет идти до 22:55.

NewsOne

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Еще один спецпроект готовится на телеканале NewsOne. И тут уже не до шуток. Так, в эфире новостного канала эксперты вместе с ведущими собираются разбирать достижения Украины и украинцев за 27 лет.

Вопросы, которые будут подниматься в спецпроекте, больше похожи на риторические: «Сильная, мощная, независимая или ширма на руинах прошлого?», «Какая она, наша Родина?», «Какая она,  Украина, в свои 27?». Поиски ответов и их обсуждение начнется на телеканале в 20:00.

Фильмы

«Интер»

Афиша фильма «Королева бензоколонки»

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Сразу после военного парада на телеканале «Интер» стартует дневной киномарафон. Помимо скандальных концертов, козырей в рукаве у телеканала не так уж и много, и всем они уже давно знакомы. Речь идет, конечно же, о советских фильмах. В 11:10 телеканал предлагает вспомнить, как Надежда Румянцева в 1962 работала на бензоколонке.

Афиша ленты «За двумя зайцами»

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После нас ожидает украинская лента Виктора Иванова «За двумя зайцами»  в 12:50.

Кто у нас тут снова?

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А в 14:15 на «Интере» – Леонид Гайдай и «Операция Ы».

«1+1»

«Плюсы», в свою очередь, ко Дню независимости заготовили премьеру. Мы уже не раз писали об успехе украинской комедии «DZIDZIO Контрабас», а также о том, что это едва ли не единственная лента за всю историю украинского кино, которая окупилась в прокате.

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И если вы не успели посмотреть ее на экранах кинотеатров, это можно будет сделать на «1+1» в 20:25.

СТБ

Топ кинопремьер ко Дню независимости закрывает фильм, снятый телеканалом СТБ, специально к празднику. Лента «Нескорені та незалежні» о ветеранах, переживших ранения в АТО, и участниках национальной сборной Invictus Games.

«Познакомившись с ребятами лично, возникло безумное желание рассказать о них именно в этот день – День нашей независимости! Все герои в 2014 году добровольно ушли на фронт. Они стали зависимы от своих ранений, но нашли в себе силы не сломаться, жить полноценной жизнью и снова бороться за свою страну. На этот раз – на спортивной арене», – поделилась руководитель проекта и главный сценарист фильма «Нескорені та незалежні» Людмила Ковриженко.

Фильм собственного производства СТБ можно будет посмотреть в 22:45.

Концерты

Какой же праздник без концертов. В этом году за звезд и за вечерний прайм на ключевых телеканалах, похоже, была самая настоящая борьба.

«Интер»

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Первый концерт, который уже несколько лет подряд идет под бессменным названием «Украина от А до Я», начнется на телеканале «Интер»Вот только, какие звезды в этом году будут на праздничном вечере и о чем будут петь – канал, наверное, во избежание конфликтов, решил не анонсировать.

На сайте есть информация двухлетней давности, где указано, что в честь Дня независимости в 2016 году на одной сцене собирались София Ротару, Нина Матвиенко и Таисия Повалий. Что будет в этом году – остается лишь смотреть. Концерт «Украина от А до Я» начнется в 20:35.

ТРК «Украина»

Вечер музыки продолжит ТРК «Украина». В этом году скандальному телеканалу и вправду, похоже, удалось собрать всех звезд украинской эстрады на одной сцене.

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Из того, что можно увидеть в тизере, – на сцене появятся Макс Барских, Оля Полякова, TAYANNA, Тина Кароль и (барабанная дробь) в окружении полуголых танцовщиц из торта поднимется сам Олег Винник, правда, в одежде.

Концерт «С днем рождения, Украина» начнется в 21:00.

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К слову, в 23:15 на ТРК «Украина» стартует уже традиционная музыкальная праздничная онлайн- платформа. В честь 27-летия страны концерт будет транслироваться из Львова.

«1+1»

Самое масштабное, что заготовил  ко Дню независимости телеканал «1+1» – концерт – прямой эфир «Океана Эльзы», который в 22:10 начнется на трибунах НСК «Олимпийский».
«1+1» анонсирует, что в рамках выступления легендарной украинской рок-группы Святослав Вакарчук исполнит новую песню, которая не оставит равнодушным никого.

Анонс концерта JAMALA на «1+1»

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Сразу же после сентиментальных песен «Океан Эльзы», «Плюсы» предлагают закончить ночь на не менее романтической ноте. Так, в 02:00 уже 25 августа на «1+1» состоится трансляция концерта JAMALA с названием I BELIEVE IN U, который ранее прошел на сцене Дворца спорта в Киеве и стал, как уточняют на канале, самым масштабным событием в музыкальной карьере исполнительницы.

Как видим, скучать 24 августа нам точно не придется. Приятного просмотра!

﻿Для коллажа были использованы кадры:

https://www.youtube.com/watch?v=_L6KK3eGFPQ

© StarLightMedia

https://1plus1.ua/ru/1plus1video/koncert-okeana-elzy-2018-premera-novoyi-pisni-okeanu-elzi-divis-24-serpnya-na-11

© 1+1 MEDIA

https://kanalukraina.tv/ru/programs/s-dnem-rozhdeniya-ukraina

© ТРК Україна 2018

https://www.youtube.com/watch?v=GUNrXKuy_gI

https://www.youtube.com/watch?v=7jA15rKF2tk

© Киевская киностудия имени А. П. Довженко

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