Текст дня: почему умирают украинские медиа

Неприятная история с вещанием «Радио Вести» началась еще с того момента, когда радиостанции разрешили осуществлять вещание только в трех городах. Изначально вещать планировалось на 28 городов. "Потом органы, отвечающие за регулирование медиасреды, дали нам понять, что нас не любят и не хотят развития проекта. Но мы работали. А сейчас так совпало, что еще и сменился топ-менеджмент. Ну вот знаешь – есть самолет. На самолете можно уволить кого угодно. Но если уволить пилота, то самолет не полетит. Тут ситуация именно такая", – рассказывает Константин Дорошенко.

На «Радио Вести», говорят ведущие, им не навязывали никакой идеологии. "Что про нас говорили?Если «Вести» – значит Клименко что-то там решает. Телеканал, радиостанция, интернет-издание, кому бы они ни принадлежали – я все равно от себя говорю. И собственно на «Вестях» мы это и делали", – уверяет Дмитрий Терешков.

Однако, по словам Дорошенко, в Украине есть одна проблема, которая существует со времен президентства Леонида Кучмы и с каждым годом лишь усугубляется, – желание власти контролировать масс-медиа. В результате, влиятельное медиа в нашей стране обязательно сталкивается с тем, что им начинает интересоваться власть. И конечно, это все губит, добавляет он.