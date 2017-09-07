Текст дня: Как телевидению выжить в Facebook

Вторая логическая аксиома телевизионщиков: ну вот у нас есть куча видео контента, так давайте кусок выложим просто и норм. Или анонс, ну или лайвом просто пустим. Нет, так это не работает.

Во-первых, нужно принять тот факт, что контент должен быть адаптирован под платформу. Видео для фейсбука желательно готовить специально для фейсбука как с технической, так и с контентной точки зрения. Самый оптимальный формат для видео — это короткие квадратные ролики. Таким образом они будут занимать больше места в ленте, а также лучше восприниматься в мобильной версии. Помимо этого, они должны свободно смотреться без звука, и захватывать внимание в течение первых секунд.