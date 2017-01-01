Технологии будущего: прозрачный OLED-дисплей

Использование дисплеев с матрицей OLED в качестве обыкновенного телевизора — вариант впечатляющий. Но в качестве прозрачной панели они выполняют скорее декоративную функцию. Подобные экраны предлагают встраивать в технику и мебель. Технология выглядит очень футуристично, но требует существенных доработок.

Матрица OLED реализована на базе органического светодиода. Здесь пиксели излучают собственный свет. Сам дисплей создается из тонких пленок, которые заключены между двумя проводниками. Последние подают небольшое напряжение, пиксели излучают свет и появляется изображение.

Пока технология удачно проявила себя в наружной рекламе, а вот телевизоры существуют только в концепте. Гости выставки, на которой Panasonic представила прототип будущего устройства, полюбовались лишь оригинальной, эффектной презентацией. Под демоверсией располагался дополнительный экран с анимацией. А позади установили стеклянные пирамидки, чтобы все желающие оценили прозрачность дисплея.