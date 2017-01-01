Технологии будущего: прозрачный OLED-дисплей

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Функции и варианты использования OLED
Использование дисплеев с матрицей OLED в качестве обыкновенного телевизора — вариант впечатляющий. Но в качестве прозрачной панели они выполняют скорее декоративную функцию. Подобные экраны предлагают встраивать в технику и мебель. Технология выглядит очень футуристично, но требует существенных доработок.
Матрица OLED реализована на базе органического светодиода. Здесь пиксели излучают собственный свет. Сам дисплей создается из тонких пленок, которые заключены между двумя проводниками. Последние подают небольшое напряжение, пиксели излучают свет и появляется изображение.
Пока технология удачно проявила себя в наружной рекламе, а вот телевизоры существуют только в концепте. Гости выставки, на которой Panasonic представила прототип будущего устройства, полюбовались лишь оригинальной, эффектной презентацией. Под демоверсией располагался дополнительный экран с анимацией. А позади установили стеклянные пирамидки, чтобы все желающие оценили прозрачность дисплея.
Футуристичные OLED-дисплеи: пальма первенства
Сфера создания экранов с OLED матрицей — символ технологий будущего, над этим направлением работают многие бренды. Каждый пытается превзойти конкурента. Внедряются новшества, добавляются возможности, а о комфорте думать некогда.
Телевизор с прозрачным экраном сложно использовать в привычном понимании. Он не станет отдельным, полноценным, производительным устройством. Такой гаджет должен стать частью большого проекта. Сфера OLED-дисплеев уже имеет несколько вариантов.
Еще в 2015 году компания Samsung представила прозрачные и зеркальные дисплеи с матрицей OLED. Они реализованы в виде рекламных щитов, стендов. Производитель возлагает большие надежды на будущую эксплуатацию подобных систем. Один из вариантов использования технологии — создание виртуальных примерочных комнат. Применяя дисплей и 3D-камеры Intel, можно примерить одежду, обувь, ювелирные изделия.
Летом 2017 года компания LG заявила об окончании работы над созданием экрана для наружной рекламы. Уровень прозрачности этого дисплея составляет 40%, его легко скрутить в трубку без потери функциональности. Экран в 77-дюймов имеет разрешение 3840*2160 пикселей, главное отличие здесь — податливый материал. Такой дисплей проще транспортировать и устанавливать.