ТЕЛЕКРИТИКА

Технологии будущего: прозрачный OLED-дисплей

Бизнес

(на правах рекламы)


На выставке IFA 2017 года компания Panasonic показала будущий прозрачный телевизор, основанный на матрице OLED. Сами производители зовут дисплей «умное стекло». Разрешение здесь 3840x2160 пикселей, сосредоточены функции мультимедийного центра и, казалось бы, все рассчитано на пользователей. Но для этих целей прозрачная панель кажется сомнительной. Насколько комфортно просматривать фильмы и сериалы на таком телевизоре, пока непонятно.

Функции и варианты использования OLED

Использование дисплеев с матрицей OLED в качестве обыкновенного телевизора — вариант впечатляющий. Но в качестве прозрачной панели они выполняют скорее декоративную функцию. Подобные экраны предлагают встраивать в технику и мебель. Технология выглядит очень футуристично, но требует существенных доработок.

Матрица OLED реализована на базе органического светодиода. Здесь пиксели излучают собственный свет. Сам дисплей создается из тонких пленок, которые заключены между двумя проводниками. Последние подают небольшое напряжение, пиксели излучают свет и появляется изображение.

Пока технология удачно проявила себя в наружной рекламе, а вот телевизоры существуют только в концепте. Гости выставки, на которой Panasonic представила прототип будущего устройства, полюбовались лишь оригинальной, эффектной презентацией. Под демоверсией располагался дополнительный экран с анимацией. А позади установили стеклянные пирамидки, чтобы все желающие оценили прозрачность дисплея.

Футуристичные OLED-дисплеи: пальма первенства

Сфера создания экранов с OLED матрицей — символ технологий будущего, над этим направлением работают многие бренды. Каждый пытается превзойти конкурента. Внедряются новшества, добавляются возможности, а о комфорте думать некогда.

Телевизор с прозрачным экраном сложно использовать в привычном понимании. Он не станет отдельным, полноценным, производительным устройством. Такой гаджет должен стать частью большого проекта. Сфера OLED-дисплеев уже имеет несколько вариантов.

Еще в 2015 году компания Samsung представила прозрачные и зеркальные дисплеи с матрицей OLED. Они реализованы в виде рекламных щитов, стендов. Производитель возлагает большие надежды на будущую эксплуатацию подобных систем. Один из вариантов использования технологии — создание виртуальных примерочных комнат. Применяя дисплей и 3D-камеры Intel, можно примерить одежду, обувь, ювелирные изделия.

Летом 2017 года компания LG заявила об окончании работы над созданием экрана для наружной рекламы. Уровень прозрачности этого дисплея составляет 40%, его легко скрутить в трубку без потери функциональности. Экран в 77-дюймов имеет разрешение 3840*2160 пикселей, главное отличие здесь — податливый материал. Такой дисплей проще транспортировать и устанавливать.

_

_

Использование дисплеев с матрицей OLED уже повлияло на сферу наружной рекламы. И прозрачные телевизоры почти наверняка появятся в наших домах. Выглядит это стильно, солидно, опережает время. Только стоит всерьез задуматься о комфорте использования. «Умное стекло» — это начало создания «умного мира». Остается только ждать и следить за конкуренцией компаний-производителей. Тем временем смотрим любимые сериалы или шоу на телевизорах с отличным качеством изображения и технологией Smart. Они представляют собой настоящую мультимедийную станцию с доступом в сеть. Их ассортимент представлен в каталоге сайта Comfy.ua.

Главное в разделе

Бизнес

Шеф-редактором «Телекритики» стала Мария Хрущак

Бизнес

Фреймут в проекте «Инспектор. Города» на «1+1» заменил Остапчук

Популярное на Телекритике



Дуся

Из-за неприличного фото британских молодоженов сотням пар придется менять свадебные планы

Культура

10 фильмов, которые повлияли на режиссера Марину Степанскую

Дуся

Пиарщица Регины Тодоренко обвинила киевских мужчин в низкорослости

Бизнес

Шеф-редактором «Телекритики» стала Мария Хрущак