«Те, кто нарушил молчание»: Time объявил человека года

Журнал Time назвал человеком года женщин, запустивших онлайн-движение #MeToo. Этим хэштегом они сопровождали истории о том, как стали жертвами сексуальных домогательств.

Вместе с тем журналисты уточняют, что звания удостоены не только непосредственные участницы движения, но и все те, кто публично рассказал о пережитом ранее насилии, поскольку феномен онлайн-признаний вышел за пределы соцсетей.

Объявляя о решении присудить звание «человек года» онлайн-активисткам, главный редактор Time Эдвард Фестенхаль отметил, что движение #MeToo способствует происходящим в обществе разительным переменам. "Это самые резкие перемены в обществе за несколько десятилетий, и начало им положили отважные поступки конкретных женщин, и в некоторых случаях мужчин, которые поделились своими историями о сексуальных домогательствах", – цитирует его Daily Mail.