«Те, кто нарушил молчание»: Time объявил человека года

Журнал Time назвал человеком года женщин, запустивших онлайн-движение #MeToo. Этим хэштегом они сопровождали истории о том, как стали жертвами сексуальных домогательств.
Вместе с тем журналисты уточняют, что звания удостоены не только непосредственные участницы движения, но и все те, кто публично рассказал о пережитом ранее насилии, поскольку феномен онлайн-признаний вышел за пределы соцсетей.
Объявляя о решении присудить звание «человек года» онлайн-активисткам, главный редактор Time Эдвард Фестенхаль отметил, что движение #MeToo способствует происходящим в обществе разительным переменам. "Это самые резкие перемены в обществе за несколько десятилетий, и начало им положили отважные поступки конкретных женщин, и в некоторых случаях мужчин, которые поделились своими историями о сексуальных домогательствах", – цитирует его Daily Mail.
Таким образом, на обложке декабрьского номера Time будут женщины, пожаловавшиеся на сексуальные домогательства, в том числе актриса Эшли Джадд, которая первой заговорила о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна, и певица Тейлор Свифт, выигравшая суд против бывшего диджея, который ухватил ее за пятую точку.
Кроме того, на обложку вынесена фраза: «Те, кто нарушил молчание. Голоса, с которых началось движение».
Напомним, в последнее время мир накрыла волна признаний актрис, телеведущих и т.д. о харассменте непосредственно на работе. Первые обвинения прозвучали в адрес американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Также в сексуальных проступках обвиняются актеры Кевин Спейси и Эд Вествик, комик Луи Си Кей, режиссер и продлюсер Бретт Ратнер и др.