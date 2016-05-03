Татьяна Лебедева – о контенте общественного вещателя: «Укринформ»

В Украине сейчас происходит становление общественного вещания, к этому страна шла не один год. А менее чем через месяц станет известно, кто возглавит Национальную общественную телерадиокомпанию (НОТУ). В интервью «Укринформу» глава Наблюдательного совета НОТУ Татьяна Лебедева рассказала о том, что будет показывать общественное ТВ, как будет предупреждать попытки давления власти на создание контента и когда зрители получат платежки за общественное.

Мы публикуем самые интересные ее высказывания.

Государственный контроль над СМИ – это признак постсоветских и не очень цивилизованных стран. Любая страна, желающая быть зачисленной в клуб европейских государств, должна отказаться от контроля над СМИ.

В законе записано, что никто не должен вмешиваться в редакционную политику. Есть Наблюдательный совет. Это 17 человек. Восемь – от разных фракций, представленных в парламенте, а это как провластные, так и оппозиционные политические силы. И девять представляют гражданское общество, то есть общественные организации разного содержания: и журналистские, и спортивные, и правозащитные, и от нацменьшинств... Наблюдательный совет должен предостерегать от давления на редакционную политику, и я надеюсь, что нам это удастся.

Это определенный экзамен и для нас, и для разных ветвей власти и политических сил, потому что во многих из них, несмотря на правильную риторику, когда речь заходит о сотрудничестве со СМИ, вдруг возобновляются советские рефлексы – им очень хочется порулить медиа в ручном режиме.