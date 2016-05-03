Татьяна Лебедева – о контенте общественного вещателя: «Укринформ»

В Украине сейчас происходит становление общественного вещания, к этому страна шла не один год. А менее чем через месяц станет известно, кто возглавит Национальную общественную телерадиокомпанию (НОТУ). В интервью «Укринформу» глава Наблюдательного совета НОТУ Татьяна Лебедева рассказала о том, что будет показывать общественное ТВ, как будет предупреждать попытки давления власти на создание контента и когда зрители получат платежки за общественное.
Мы публикуем самые интересные ее высказывания.
Государственный контроль над СМИ – это признак постсоветских и не очень цивилизованных стран. Любая страна, желающая быть зачисленной в клуб европейских государств, должна отказаться от контроля над СМИ.
В законе записано, что никто не должен вмешиваться в редакционную политику. Есть Наблюдательный совет. Это 17 человек. Восемь – от разных фракций, представленных в парламенте, а это как провластные, так и оппозиционные политические силы. И девять представляют гражданское общество, то есть общественные организации разного содержания: и журналистские, и спортивные, и правозащитные, и от нацменьшинств... Наблюдательный совет должен предостерегать от давления на редакционную политику, и я надеюсь, что нам это удастся.
Это определенный экзамен и для нас, и для разных ветвей власти и политических сил, потому что во многих из них, несмотря на правильную риторику, когда речь заходит о сотрудничестве со СМИ, вдруг возобновляются советские рефлексы – им очень хочется порулить медиа в ручном режиме.
«Смысл общественного вещания – в объективности, в независимости от политических сил»
Общественное вещание должно задавать планку журналистских стандартов. Этических стандартов. Его смысл – в объективности, в независимости от политических сил.
В любой стране, где хотят как-то давить и влиять на общественное, первое, к чему прибегают, это перекрывают финансирование. Я надеюсь, что у нас такого не будет. Но именно в этом случае единственный, кто может защитить общественное, – это общество. И это произойдет лишь тогда, когда общество поймет, почему именно ему необходимо именно такое телевидение и радиовещание, чем оно отличается от государственного и почему его надо защищать.
А для этого придется еще очень многое сделать. Прежде всего – построить действительно что-то отличное от того, что было до сих пор. Это совершенно другая парадигма взаимоотношений между обществом и СМИ, совершенно другие подходы к программированию, совершенно другое отношение к качеству и профессиональным стандартам.
В первую очередь НОТУ нужен блестящий менеджер, который сделает из этого оптимальную структуру, чтобы все это работало на контент и на зрителя и слушателя.
Конечно, какие-то блестящие показатели после первого года вряд ли будут. Я уже уверена, что мы получим замечания, – почему не удвоились, не утроились рейтинги и показатели. Но не в этом дело. Главное – заложить все необходимые предпосылки для того, чтобы общественное развивалось как нормальный общественный механизм.
Есть мнение, что на общественном все должно быть очень серьезно. Это не так. Я за любой формат, кроме неинтересного и скучного, это то, что иногда мешало на государственном телевидении. И даже анекдоты, если это сделано ярко, талантливо, – это не плохо. И развлекательные программы нужны, сделанные со вкусом, с чувством такта.
О том, что мы сейчас видим на «UA:Первый», еще нельзя сказать, что это уже общественное. Потому что там еще нет команды, которая бы пришла и сказала: мы берем на себя ответственность. То есть то, что сейчас происходит, – это попытка заполнить эфир контентом, близким к общественному. Но мы еще не можем судить об этом как о настоящем общественном канале.
Нужны и развлекательные программы, в том числе для детей и юношества. И это должны быть очень интересные, очень веселые программы, лишенные назидательного, менторского тона. Потому что люди не любят, когда их поучают. Люди любят получать информацию, которая поможет им критически мыслить и самим делать выводы о том, что происходит. Поэтому наша задача – предоставить людям много информации, объективной, в интересном формате.
Очень важно, чтобы все делалось на самом высоком профессиональном уровне. Потому что иначе не будут смотреть, а если не будут смотреть, то не понятно, для кого и зачем мы это делаем.
Конечно, не могут все программы общественного иметь сверхвысокий рейтинг. Оно не может, например, конкурировать с большими шоу на коммерческих каналах, которые стоят полбюджета общественного вещания и получают соответствующие рекламные деньги. Но от аудитории нельзя отказываться.
«Крайне необходимо, чтобы в новой концепции общественного вещания детские программы были приоритетом номер один. Без скучных форматов, без менторства»
Кратчайший путь к независимости - абонплата. Но будем честны и откровенны: сегодня в тех условиях, в которых живет страна, даже небольшие деньги собирать с людей было бы не очень правильно. Я думаю, что сегодня украинцы просто не готовы к этому. И главное - сначала они должны знать, за что платить!Давайте построим такое общественное, за которое будет желание платить и за которое будет желание выйти на площадь и защитить, если на него будет какое-то давление.
Крайне необходимо, чтобы в новой концепции общественного вещания детские программы были приоритетом номер один. Тоже без скучных форматов, без менторства. Даже поучительный контент надо камуфлировать. Надо делать так, чтобы детям было интересно, потому что когда детям интересно, они лучше запоминают.
Руководитель должен сочетать в себе и менеджерские качества, и качества человека телевизионного, который представляет себе свою аудиторию, ее требования, ее ожидания, вызовы и одновременно может предсказать, сколько и какого продукта нужно произвести и как лучше это сделать – либо собственным производством, либо на конкурсной основе сотрудничать с продакшн-студиями.
С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте агенства.
Главное фото: Facebook-страница Molodist Kyiv International Film Festival
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