Татьяна Гончарова будет вести программу на ТВ

Об этом она сообщила «Телекритике».

"16 октября выйдет в эфир телепрограмма, которую я веду, до этого времени я в эфире на радио «Эра» с 16 до 19:00, как говорится, на том же месте в тот же час уже полгода. После – нужно оценить силы, смогу ли совместить два эфира", – говорит Гончарова.

На каком канале будет выходить телепрограмма и ее подробности, она пока рассказать не может.

По ее словам, новое руководство радиостанции вчера познакомилось с коллективом.

"Но так как Валерий Калныш (руководитель проекта) – не нов для меня и я для него, то новизна – не критерий, а говорить будем позже, переходный период будет 2-3 месяца, успеется. Поочередно со всеми знакомство началось уже вчера, люди тут стоят того, чтобы оставить их всех. Каждый человек – золото, я изучила их за полгода. Валера – профи, если о профессии, журналист, умница и интеллектуал, душа и внятность – если о нем как человеке", – говорит она.

Напомним, вчера, 26 сентября, утром стало известно, что компания Dragon Capital, владеющая общественно-политическим журналом «Новое время» и одноименным сайтом, завершила сделку по приобретению ТРК «Радио-Эра».

Позже владельцы телерадиокомпании «Радио-Эра» заявили, что приняли решение о продаже пакета радиостанции «Эра» в связи с давлением властей.