Татьяна Даниленко запускает авторскую программу на канале ZIK

Экс-ведущая «5 канала» Татьяна Даниленко запускает свой авторский проект «FACE 2 FACE» на телеканале ZIK.

Как сообщает пресс-служба канала, герои программы - люди, влияющие на жизнь Украины. Телеведущая будет обсуждать с ними актуальные общественно-политические темы. Кроме того,зрители в прямом эфире смогут задавать свои вопросы гостям.

Как отмечает Даниленко, на украинском ТВ-рынке почти нет каналов, которые еще "не закостенели и находятся на стадии роста". "ZIK активно развивается, поэтому я приняла этот профессиональный вызов - присоединиться к новой команде, которая имеет немалые амбиции, свежий взгляд и хочет строить качественно иной продукт. Но самое главное, что со стороны инвестора и менеджмента я получила гарантии свободы", - рассказывает она.

«FACE 2 FACE» будет выходить по средам и пятницам в 19:30.

"Татьяна Даниленко - не просто журналист, она является лидером общественного мнения. Ее амбиции вполне совпадают с планами развития телеканала", - подчеркивает генеральный продюсер телеканала Гайгысыз Гелдиев.

Напомним, 10 марта Даниленко сообщила, что провела последний эфир на «5 канале», на котором проработала 13 лет.

Фото: пресс-служба ZIK