Тарас Козак купил NewsOne почти за 42 млн гривен. ЭКСКЛЮЗИВ

В 2017 году Тарас Козак задекларировал около 36,7 млн грн дохода и $95 тыс. наличными. Прошлый год был самым удачным для политика. В числе доходов, кроме депутатской зарплаты, Козак указал дивиденды в размере 36,3 млн гривен от кипрской компании Turul Investments Limited, которая фигурирует в структуре собственности компании-монополиста в сфере дистрибуции сигарет «Тедис Украина». До ребрендинга «Тедис Украина» называлась «Мегаполис-Украина», при президентстве Виктора Януковича она получила монополию на поставки табака. По данным «Лига.net» на отечественный рынок «Мегаполис-Украина» привел Виктор Медведчук, но в компании это опровергали.

Тарас Козак имеет следующие счета в банках: 4964 и 1 100 000 евро, 10 066 грн, 16 541 грн, 221 225 грн. В 2016 году нардеп хранил $418 тысяч наличными и декларировал 2 681 089 грн общего дохода. В 2015 году он получил 748 087 грн дохода. В 2014 году нардеп получил 1 478 454,95 грн дохода, а в 2013 году его доходы составляли 1 173 676 грн.

Из недвижимости Козак владеет жилым домом на 330,4 кв. м и стоимостью 539 527 грн в Сокольниках возле Львова, а в Киеве арендует дом на 608,9 кв. м у ООО «Инвестиционная компания "Спорт-тур"», связанного с Медведчуком. Также он задекларировал земельный участок на 43 636 кв. м стоимостью 17 397 362 грн в Ялте, владельцем которого является его компания – ООО «Добробут-Инвест». На этом участке, по данным СМИ, строится санаторий. Козак обладает четырьмя швейцарскими часами марок Rolex, Patek Philippe, Breguet, Audemars Piguet и двумя запонками с бриллиантами. Стоимость этих вещей и дату их приобретения нардеп не указал. Он ездит на автомобиле Audi A8 2011 года выпуска, который приобрел за 2 млн грн в 2016 году.

Козак владеет 100% капитала фирмы Turul Investments Limited (оценена в 11 341 грн), благотворительным фондом «Разом-Здолаємо», а также в его собственности 50% компании «Укрсвис Легал Сервисис» (7993 грн). Он является конечным владельцем следующих предприятий: Turul Investments Limited, Hakail Limited (Кипр), Revelon Investments LTD (Британские Виргинские острова), Havanor Management Limited (Кипр), ООО «Добробут-Інвест», ООО «Добробут-Инвест» (Россия).