Тарас Козак купил NewsOne почти за 42 млн гривен. ЭКСКЛЮЗИВ

Нардеп 12 октября внес покупку в свою декларацию. Политик в прошлом году получил крупную сумму дивидендов от табачного монополиста.
Член координационного совета Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука и народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак задекларировал покупку телеканала NewsOne. Второй, по рейтингам Nielsen, информационный телеканал Украины обошелся депутату в 41,976 млн гривен, что составляет около $1,5 млн по актуальному курсу доллара. Об этом стало известно из изменений в декларацию, внесенных нардепом 12 октября.
Депутат купил юридическое лицо телеканала NewsOne – ООО «Новини 24 години» – у швейцарского АО «МВ Інвестмент АГ» из города Цуг, которым владеет Владимир Мураев, – отец внефракционного нардепа Евгения Мураева. Примечательно, что стоимость канала после покупки упала на миллион и сейчас депутат оценивает его в 40,954 млн гривен. Именно такую сумму Козак указал в своей декларации.
Напомним, 27 августа Владимир Мураев передал в управление бывшему первому заместителю главы Администрации президента Андрею Портнову 100% акций телеканала NewsOne сроком на три года. В конце сентября петиция о «прекращении антиукраинской деятельности» телеканалов «112 Украина» и NewsOne на сайте Верховной рады набрала свыше 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. 4 октября ВР обратилась к СНБО с просьбой применить санкции к собственникам телеканалов «112 Украина» и NewsOne. 5 октября Андрей Портнов заявил, что инициировал расторжение соглашения об управлении каналом, а Евгений Мураев сообщил, что владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал Тарас Козак. 12 октября Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания объявил проверку NewsOne на предмет соблюдения норм законодательства о 30-дневном сроке подачи заявление о смене собственности при переходе канала к Портнову – регулятор не получал документов от телеканала о смене управляющего.
В СМИ реальным владельцем телеканала NewsOne, а также «112 Украина» называют Виктора Медведчука. Брат Тараса Козака Богдан официально выступает бизнес-партнером брата Виктора Медведчука Сергея. Приемная нардепа Тараса Козака в Киеве расположена в одном здании с офисом Виктора Медведчука и «Украинская выбором».
Ранее журналисты программы «Схемы» зафиксировали, что Тарас Козак и Виктор Медведчук вместе летают из Москвы в Киев. При этом Евгений Мураев называет Тараса Козака самостоятельным игроком: «Тарас Козак очень обеспеченный человек, у него белая декларация и уплата налогов на территории Украины. Я знаю его давно. Это мой коллега по парламенту. Я знаю, что он обеспечен».
В 2017 году Тарас Козак задекларировал около 36,7 млн грн дохода и $95 тыс. наличными. Прошлый год был самым удачным для политика. В числе доходов, кроме депутатской зарплаты, Козак указал дивиденды в размере 36,3 млн гривен от кипрской компании Turul Investments Limited, которая фигурирует в структуре собственности компании-монополиста в сфере дистрибуции сигарет «Тедис Украина». До ребрендинга «Тедис Украина» называлась «Мегаполис-Украина», при президентстве Виктора Януковича она получила монополию на поставки табака. По данным «Лига.net» на отечественный рынок «Мегаполис-Украина» привел Виктор Медведчук, но в компании это опровергали.
Тарас Козак имеет следующие счета в банках: 4964 и 1 100 000 евро, 10 066 грн, 16 541 грн, 221 225 грн. В 2016 году нардеп хранил $418 тысяч наличными и декларировал 2 681 089 грн общего дохода. В 2015 году он получил 748 087 грн дохода. В 2014 году нардеп получил 1 478 454,95 грн дохода, а в 2013 году его доходы составляли 1 173 676 грн.
Из недвижимости Козак владеет жилым домом на 330,4 кв. м и стоимостью 539 527 грн в Сокольниках возле Львова, а в Киеве арендует дом на 608,9 кв. м у ООО «Инвестиционная компания "Спорт-тур"», связанного с Медведчуком. Также он задекларировал земельный участок на 43 636 кв. м стоимостью 17 397 362 грн в Ялте, владельцем которого является его компания – ООО «Добробут-Инвест». На этом участке, по данным СМИ, строится санаторий. Козак обладает четырьмя швейцарскими часами марок Rolex, Patek Philippe, Breguet, Audemars Piguet и двумя запонками с бриллиантами. Стоимость этих вещей и дату их приобретения нардеп не указал. Он ездит на автомобиле Audi A8 2011 года выпуска, который приобрел за 2 млн грн в 2016 году.
Козак владеет 100% капитала фирмы Turul Investments Limited (оценена в 11 341 грн), благотворительным фондом «Разом-Здолаємо», а также в его собственности 50% компании «Укрсвис Легал Сервисис» (7993 грн). Он является конечным владельцем следующих предприятий: Turul Investments Limited, Hakail Limited (Кипр), Revelon Investments LTD (Британские Виргинские острова), Havanor Management Limited (Кипр), ООО «Добробут-Інвест», ООО «Добробут-Инвест» (Россия).