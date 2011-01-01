танціззіркамиchallenge: со звездами станцует всемирно известный боксер

Если вы не знаете, кто такой Денис Беринчик, то вы, очевидно, никогда не включали свой телевизор. Денис – знаменитый украинский боксер: серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, серебряный призер чемпионата мира 2011 года, обладатель титула чемпиона мира в легком весе, двукратный чемпион Украины и заслуженный мастер спорта по боксу. Он известен своими эффектными выходами на ринг в национальных украинских костюмах и верхом на лошади. В мировом рейтинге украинский боксер занимает восемьдесят третье место.

На своей странице в социальной сети спортсмен опубликовал видео с боксерского ринга, в котором согласился принять участие в новом сезоне проекта и исполнил несколько танцевальных па. Кроме того, Денис передал #танціззіркамиchallenge мастеру спорта по спортивной аэробике и тренеру Аните Луценко.

Впрочем, совсем не обязательно, что в эфире шоу Денис обязательно станцует именно с Анитой. Во-первых, не факт, что Анита Луценко примет вызов опробовать свои танцевальные способности на паркете шоу. А во-вторых, с кем из профессиональных танцовщиков выйдет на паркет Денис Беринчик, зрители телеканала «1+1» узнают только в новом сезоне «Танців з зірками».

Зрители телеканала «1+1» смогут увидеть новый сезон обновленного проекта «Танці з зірками» уже этой осенью. Напомним, что в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом – уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных танцоров. Кроме того, продюсеры заинтриговали зрителей возможным участием в проекте звезды американской версии шоу. Как вы считаете, кто это может быть?



