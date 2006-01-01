Стала известна дата премьеры «Танці з зірками» на «1+1»

Премьеру обновленного проекта «Танці з зірками» телеканал «1+1» покажет 27 августа, сообщает пресс-служба канала.

В первом прямом эфире зрители увидят десять танцевальных номеров в исполнении звезд с профессиональными партнерами.

В рамках #танціззіркамиchallenge уже известно, что в проекте участвуют ведущий трэвел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, телеведущий и шоумен Александр Скичко, певица и тренер «Голосу. Діти-4» Надя Дорофеева, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, психолог Наталья Холоденко и певица Камалия.

Членами жюри в шоу станут, в частности, певец и тренер «Голосу. Діти-4» MONATIK и балерина Екатерина Кухар. А ведущим «Танців з зірками» остается Юрий Горбунов.

Напомним, в конце июня «1+1» объявил о возвращении на телеэкраны «Танцев со звездами».В эфире канала проект стартовал в 2006 году, было показано три сезона.

Фото: Пресс-служба «1+1»