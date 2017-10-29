«Танці з зірками» на «1+1» стали лучшей программой осени на украинском ТВ

На телеканале «1+1» вчера, 29 октября, состоялся финал проекта «Танці з зірками», которыйпрошел с рекордной долей за сезон проекта – 21,9% по аудитории 18-54 (Украина) и 24,7% по 18-54 (50К +), лидировав в слоте показа, сообщает пресс-служба канала.

Топ-6 каналов в слоте «Танці з зірками» (29.10.2017, доля 18-54 Украины / 18-54 50К+)