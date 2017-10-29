ТЕЛЕКРИТИКА

«Танці з зірками» на «1+1» стали лучшей программой осени на украинском ТВ

Бизнес

На телеканале «1+1» вчера, 29 октября, состоялся финал проекта «Танці з зірками», которыйпрошел с рекордной долей за сезон проекта – 21,9% по аудитории 18-54 (Украина) и 24,7% по 18-54 (50К +), лидировав в слоте показа, сообщает пресс-служба канала.

Топ-6 каналов в слоте «Танці з зірками» (29.10.2017, доля 18-54 Украины / 18-54 50К+)

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Кроме того, «Танці з зірками» стали лучшей программой осеннего сезона на украинском телевидении. Средняя доля сезона «проекта составила 18,6% по аудитории 18-54 (Украина) и 21,2% по 18-54 (50К +).

Топ-10 самых рейтинговых программ на украинском ТВ в осеннем сезоне 2017 (18-54, 50К +)

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Как уточняют в пресс-службе «1+1», показатели рассчитаны на основе предварительных данных. Осенний сезон – 21.08-29.10.2017. Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК, оператор панели – Nielsen, мониторинг – Коммуникационный альянс.

Напомним, «Танці з зірками» стартовали в эфире телеканала 27 августа.

Фото: Пресс-служба «1+1»

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