«Ті, що вражають»: ТСН отправится в тур по Украине

«Ті, що вражають» – уникальный проект для украинского телевидения, ведь это возможность поддержать жителей небольших городов и разделить с ними ценности ТСН. Для команды новостной службы это уже второй тур – два года назад «Ті, що вражають» проехались по городам, чтобы вернуть веру молодежи в то, что у них есть будущее в Украине.



«Опыт нашего предыдущего тура показал, что формат вдохновляющих встреч с командой ТСН и нашими известными друзьями – эффективен и способен приводить к качественным изменениям в украинском обществе. Тогда нам удалось повлиять на мнение почти четырех тысяч студентов о будущем в Украине, – комментирует директор департамента новостей «1+1 медиа» Сергей Попов. – Мы ехали вдохновить, а в результате вернулись вдохновленные сами и искали возможности продолжить такую инициативу. Мы благодарны нашим партнерам из Посольства Великобритании в Украине за поддержку и верим, что на этот раз мотивируем тысячи украинцев на создание городов и общин, которые впечатляют».

Второй всеукраинский тур «Ті, що вражають» команда ТСН реализует совместно с Посольством Великобритании в Украине, поскольку государство имеет успешный опыт построения сильных общин и создания инклюзивного городского пространства, что будет полезно узнать украинцам.

Посол Джудит Гоф отметила: «Великобритания активно поддерживает процесс реформ в Украине, в частности, реформу децентрализации, которая укрепляет местные общины. Но для нас также важно, чтобы этот процесс был как можно более инклюзивным и привлекать всех желающих достичь положительных изменений. Несмотря на наши различия, каждый человек может внести свой вклад, и общество должно всячески способствовать этому. Мы надеемся, что этот проект вдохновит еще большее количество людей, а, в частности, людей с инвалидностью активно участвовать в жизни своих общин в контексте реформы децентрализации».

Также все выступления можно будет посмотреть онлайн - на Facebook-странице ТСН LIVE и на YouTube-канале ТСН.

Фото: ТСН