«Світське життя» побило свой восьмилетний рекорд по доле телесмотрения

Последний выпуск «Світського життя з Катериною Осадчою», который вышел на телеканале «1+1» в субботу, 14 октября, стал лучшим эпизодом 2017 года по аудитории 18-54 вся Украина. Так, рейтинг программы составил 3,6%, доля – 17,8%.

Кроме того, сообщает пресс-служба канала, доля в размере 17,8% является самой высокой долей основного показа программы за последние восемь лет.

Эпизод также лидировал в слоте: