«Світське життя» побило свой восьмилетний рекорд по доле телесмотрения

Последний выпуск «Світського життя з Катериною Осадчою», который вышел на телеканале «1+1» в субботу, 14 октября, стал лучшим эпизодом 2017 года по аудитории 18-54 вся Украина. Так, рейтинг программы составил 3,6%, доля – 17,8%.
Кроме того, сообщает пресс-служба канала, доля в размере 17,8% является самой высокой долей основного показа программы за последние восемь лет.
Эпизод также лидировал в слоте:
Напомним, «Світське життя» выходит в эфире «1+1» по субботам в 23:10. В последнем выпуске зрители увидели репортажи со съемок «Вечернего квартала», концерта Стинга, премии Art space, интервью Нины Матвиенко и репортаж с ее спортивной тренировки.
Фото: Пресс-служба «1+1»