«Світські хроніки» на «Прямом» будет вести Ирина Ратушная

Еще одной ведущей на телеканале «Прямой» стала Ирина Ратушная. Соответствующие промо-ролики опубликованы на YouTube-канале проекта prm.global.
Телеведущая будет вести программу «Світські хроніки».
"Я со всего нашего коллектива – единственная, так сказать, «зеленая». Но в моем случае главное – не количество телеканалов, на которых мне пришлось работать, а качество сделанной работы", – говорит Ирина Ратушная.
Напомним, ранее телеведущая работала на каналах ТВі и «Перший діловий».
Телеканал «Прямой» запустится 24 августа на базе канала «Тонис». Сотрудничество с ним уже подтвердили Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Александр Лирчук, Каролина Ашион,Ольга Горбачева и Анатолий Анатолич.
Фото: Facebook Ирины Ратушной