«Світські хроніки» на «Прямом» будет вести Ирина Ратушная

Еще одной ведущей на телеканале «Прямой» стала Ирина Ратушная. Соответствующие промо-ролики опубликованы на YouTube-канале проекта prm.global.

"Я со всего нашего коллектива – единственная, так сказать, «зеленая». Но в моем случае главное – не количество телеканалов, на которых мне пришлось работать, а качество сделанной работы", – говорит Ирина Ратушная.