Супруга мэра Львова стала единственным конечным бенефициаром «Люкс ФМ» и канала «24»

У телерадиокомпании «Люкс», владеющей лицензиями на вещание канала «24» и радио «Люкс ФМ», сменились владельцы. Соответствующая информация содержитсяв Едином госреестре юридических и физических лиц-предпринимателей, а также общественных формирований.

Таким образом, теперь долями в компании владеют пять жителей Львовской области - Игорь Копестинский (почти 10,11%), Андрей Стецькив (около 22,6%), Лариса Сенишин, Андрей Билоус и Вера Савчин (почти по 22,43%). А конечным бенефициаром указана супруга мэра Львова Андрея Садового - Екатерина Кит-Садовая. Руководителем ТРК по-прежнему является Роман Андрейко.

Согласно информации о владельцах, размещенной на сайте вещателя, до этого его собственниками были Екатерина Кит-Садовая, которой принадлежала доля в размере около 76,78%, Андрейко (почти 13,11%), а также его супруга Оксана Андрейко (почти 10,11%).

Фото: varianty.lviv.ua