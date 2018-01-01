«Суперсемейка» заработала миллиард долларов

Мировые кассовые сборы второй части мультфильма о семье супергероев студии Pixar превысили один миллиард долларов.
"Суперсемейка 2" стала седьмым полнометражным мультфильмом, который смог собрать внушительную кассу. Это также третий миллиардер 2018 года компани иWalt Disney. Ранее более миллиарда долларов в прокате заработали экранизации комиксов "Черная пантера" и "Мстители 3: Война бесконечности".
Сообщается, что большую часть этой суммы - 574 миллионов долларов проект собрал на родине, остальные - за пределами США.
Ранее "Суперсемейка" установила целую серию абсолютных рекордов. В частности, продемонстрировав лучший старт в истории анимации. За премьерные выходные его сборы в Северной Америке составили 180 000 000 долларов. Предыдущим рекордсменом был также мультфильм студии Pixar "В поисках Дори", стартовавший в свое время с результатом 135 000 000 долларов.
В озвучивании героев мультфильма участвовали Сэмюэл Л. Джексон, София Буш, Холли Хантер, Джонатан Бэнкс, Кэтрин Кинер и другие актеры. Сценарий сиквела писал Брэд Берд.
Более того, проекту еще только предстоит стартовать на нескольких перспективных кинорынках, так что есть возможность установить новый рекорд по сбору денег.