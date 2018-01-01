«Суперсемейка» заработала миллиард долларов

"Суперсемейка 2" стала седьмым полнометражным мультфильмом, который смог собрать внушительную кассу. Это также третий миллиардер 2018 года компани иWalt Disney. Ранее более миллиарда долларов в прокате заработали экранизации комиксов "Черная пантера" и "Мстители 3: Война бесконечности".

Сообщается, что большую часть этой суммы - 574 миллионов долларов проект собрал на родине, остальные - за пределами США.