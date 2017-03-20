Судья «Танцюють всі!» Татьяна Денисова теперь в шоу ТНТ

В российском шоу «Танцы», которое выходит на телеканале ТНТ, новая судья - хореограф, судья «Танцюють всі!» на СТБ Татьяна Денисова. Она заменила хореографа Егора Дружинина, покинувшего проект накануне старта четвертого сезона,сообщает «СтарХит».

"Для меня это не первый проект. Я имею многолетний опыт в создании масштабных талант-шоу на телевидении в качестве постановщика и креативного продюсера. Раскрывать артистов – мое призвание. Я люблю свою работу и занимаюсь ей изо всех сил", – говорит Денисова.

Ранее хореограф была одним из приглашенных членов жюри и ставила номера конкурсантам.

Напомним, в январе телеканал СТБ объявил, что завершает производство талант-шоу «Танцюють всі!». Таким образом, девятый сезон проекта, финал которого состоялся 30 декабря 2016 года, стал заключительным.

Фото: Stb.ua