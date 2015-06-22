Экс-главред AIN.UA Роман Судольский запускает новый медиапроект

Бывший главный редактор интернет-издания AIN.UA Роман Судольский после двух лет работы в минском офисе Wargaming вернулся в Украину и готовится к запуску нового медиапроекта.

"Я хотел поработать за границей. Я хотел поработать в глобальной корпорации. И я хотел увидеть единорога изнутри. Всех трех зайцев я убил, работая в минском офисе Wargaming. Но в определенный момент перестал получать удовольствие от того, чем занимаюсь. И от Минска тоже устал, хотя это очень комфортный город для жизни. Плюс в Украине родители и друзья, которых мы очень редко видели.Еще до того, как я утвердился в своем решении, вдруг начал получать неожиданные предложения о работе в Киеве. Пазл сложился окончательно", – написал он в своем Facebook.

С 27 сентября журналист отвечает за контент в инновационном парке UNIT.City и набирает журналистов для нового проекта о технологиях, IT-бизнесе, предпринимательстве, дизайне и саморазвитии.