Судьи «Короля десертов» признались, какие сладости их в свое время впечатлили

Осенью на телеканале «1+1» стартует реалити-шоу «Король десертов», в котором участники поборются за звание лучшего кондитера Украины. Ведущим шоу станет Владимир Остапчук, а оценивать шедевры конкурсантов будут бренд-шеф ресторана Comme Il Faut Стефан Вайттинадан, основательница кулинарной академии и автор книг Татьяна Вербицкая и владелец именных кондитерских Кирилл Смиян.

Конечно, за время кулинарной деятельности и экспериментов с десертами судьи предстоящего реалити-шоу попробовали немало сладостей. Так, Татьяна Вербицкая рассказала, что однажды в ресторане обладателя двух звезд Мишлен Алена Дюкасса «Le Meurice» (Франция) пробовала пирожные в виде лимона, ореха, миндаля, лайма и даже ела сладкие устрицы и черную икру, которые на самом деле оказались шоколадом и шариками сока.

«Не попробовав десерт, ни за что не поймешь, что перед тобой не настоящие икра, лимон или груша. А главное — это очень вкусно!», — подытожила свои сладкие воспоминания Вербицкая.

Бизнесмену Кириллу Смияну также запомнилось французское пирожное под названием Bamboo от японского кондитера Садахару Аоки, которое представляло собой бисквит «Джоконда» с кремом из зеленого чая.

Парижанин Стефан Вайттинадан, который уже 15 лет живет и работает в Украине, признался, что больше всего в жизни его удивили сладости на кастинге реалити «Король десертов». Стефан не раз говорил, что влюблен в украинскую кухню, но больше всего его удивил торт в виде книги на одном из кастингов.

«Представляете, страницы десерта-книги можно было листать. Это удивительно!», - восхищается шеф-повар.

Напомним, что проект «Король десертов» стартует в новом телевизионном сезоне на канале «1+1».