Суд запретил Нацсовету рассматривать вопрос о продлении лицензии «Радио Вести»: что дальше?

Юрист компании AVAD Group Дарья Писаренко в комментарии «Телекритике» отметила, что суд, запретив рассмотрение заявления «Радио Вести» о продлении лицензии, отложил эту процедуру на месяцы, а то и год."Поскольку окончательное решение по этому делу, которое вступит в законную силу, будет вынесено неизвестно когда и, вероятно, что и апелляция будет. И все это время Нацсовет не сможет рассматривать заявление «Вести». Возможно, что в конце концов суд и не примет решение в пользу истца. Но вынесение такого «обеспечительного решения» и было целью", - говорит она.

По словам юриста, Нацсовет все же может подать заявление в апелляционный суд с просьбой пересмотреть данное решение. Именно это и собирается делать регулятор. Ульяна Фещук сказала, что регулятор обратится в Высшую квалификационную комиссию судей с заявлением о совершении правонарушений, а также в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении истца. "Вероятность отмены решения не велика. Если исходить из судебной практики, знаю, что подобные случаи редкие и дорогие. Еще реже их отменяют, но у Нацсовета будут хорошие позиции в апелляции. Там есть в чем покопаться и выработать сильную позицию", - говорит Писаренко.

Напомним, в конце 2016 года медиахолдинг «Вести Украина» сообщил, что Нацсовет не продлил лицензии «Радио Вести» в Киеве (истекает 13 февраля) и Харькове (истекает 19 февраля). Их срок истекает в феврале. По мнению холдинга, такие действия регулятора свидетельствуют о его предвзятом отношении к радиостанции.

По словам замглавы Нацсовета Ульяны Фещук, регулятор не доверяет информации о бенефициарах радиостанции, в связи с чем обратился в СБУ с просьбой проверить, является ли экс-министр доходов и сборов Александр Клименко конечным владельцем «Радио Вести».

«Радио Вести» даже попросило поддержки в этом вопросе у президента США Дональда Трампа.