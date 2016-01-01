Суд запретил Нацсовету рассматривать вопрос о продлении лицензии «Радио Вести»: что дальше?

Суд отложил вопрос о продлении лицензии радиостанции на месяцы, но Нацсовет может обжаловать это решение.
Сегодня, 16 февраля, Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания должен был рассматривать вопрос о продлении лицензии «Радио Вести», но этого так и не произошло.
«Радио Вести» имело четыре предупреждения от регулятора, поэтому у Нацсовета были формальные причины лишить радиостанцию лицензии на вещание. В частности, радиостанция получала предупреждение за нарушение программной концепции, за пропаганду войны, за выпуск программы с Татьяной Монтян (где звучали оскорбления в адрес участников Евромайдана) и за то, что радиостанция не предоставила Нацсовету запись эфира с экс-заместителем главы Администрации президента Портновым.
Перед началом заседания исполнительный директор холдинга «Вести» Андрей Кошевый говорил, что Нацсовет предвзято относится к радиостанции. "Решение не продлевать лицензию будет политическим, хоть формальные причины у них для этого есть. Вероятность негативного исхода очень высокая, но я надеюсь, что примут взвешенное решение", - сказал он.
Данный вопрос даже специально поставили первым в повестке дня. Но заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук сразу же предложила перенести рассмотрение вопроса в связи с решением суда, которое члены Нацсовета получили в 9 часов утра.
Дело в том, что 15 февраля гражданка Надежда Бондарева подала иск во Франковский суд Львова. Она утверждает, что контент радиостанции нарушает ее гражданские права и требует компенсацию в размере 53 тыс.грн. Она думает, что Нацсовет продлит лицензию, поэтому просит не рассматривать этот вопрос пока не будет решения суда по ее делу. Суд принял решение запретить регулятору рассматривать этот вопрос, принимать решение про аннулирование решения и утверждать конкурсные условия на частоты, на которых вещает «Радио Вести»."Этим постановлением ограничены полномочия Национального совета, поэтому мы считаем такое решение препятствием деятельности регулятора. Возможно, истец и судья не знают об уголовной ответственности, которую могут понести за препятствование деятельности государственного органа", - сказала Фещук.Учитывая решение суда, Нацсовет решил перенести рассмотрение вопроса о продлении лицензии «Радио Вести».
Исполнительный директор холдинга «Вести» Андрей Кошевый отметил, что они тоже получили решение суда утром и он не успел с ним ознакомиться, но в то же время опроверг, что это все хитрый план представителей их компании. "Там же иск против нас. От радиостанции просят денег за якобы нарушение прав гражданки. Мы здесь пострадавшие", - сказал он.
Юрист компании AVAD Group Дарья Писаренко в комментарии «Телекритике» отметила, что суд, запретив рассмотрение заявления «Радио Вести» о продлении лицензии, отложил эту процедуру на месяцы, а то и год."Поскольку окончательное решение по этому делу, которое вступит в законную силу, будет вынесено неизвестно когда и, вероятно, что и апелляция будет. И все это время Нацсовет не сможет рассматривать заявление «Вести». Возможно, что в конце концов суд и не примет решение в пользу истца. Но вынесение такого «обеспечительного решения» и было целью", - говорит она.
По словам юриста, Нацсовет все же может подать заявление в апелляционный суд с просьбой пересмотреть данное решение. Именно это и собирается делать регулятор. Ульяна Фещук сказала, что регулятор обратится в Высшую квалификационную комиссию судей с заявлением о совершении правонарушений, а также в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении истца. "Вероятность отмены решения не велика. Если исходить из судебной практики, знаю, что подобные случаи редкие и дорогие. Еще реже их отменяют, но у Нацсовета будут хорошие позиции в апелляции. Там есть в чем покопаться и выработать сильную позицию", - говорит Писаренко.
Напомним, в конце 2016 года медиахолдинг «Вести Украина» сообщил, что Нацсовет не продлил лицензии «Радио Вести» в Киеве (истекает 13 февраля) и Харькове (истекает 19 февраля). Их срок истекает в феврале. По мнению холдинга, такие действия регулятора свидетельствуют о его предвзятом отношении к радиостанции.
По словам замглавы Нацсовета Ульяны Фещук, регулятор не доверяет информации о бенефициарах радиостанции, в связи с чем обратился в СБУ с просьбой проверить, является ли экс-министр доходов и сборов Александр Клименко конечным владельцем «Радио Вести».
«Радио Вести» даже попросило поддержки в этом вопросе у президента США Дональда Трампа.