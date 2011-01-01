Суд вернул «Укртелеком» в госсобственность

Хозяйственный суд Киева сегодня, 19 октября, удовлетворил иск Фонда государственного имущества (ФГИУ) относительно приватизации компании «Укртелеком».

Как сообщает пресс-служба суда, этим решением полностью удовлетворены требования ФГИУ. Таким образом, разорван договор купли-продажи акций «Укртелекома» между государственным Укрэксимбанком и компанией ЕСУ, конечным бенефициаром которой является Ринат Ахметов.

Кроме того, суд обязал банк списать со счета ЕСУ пакет акций и взыскать пеню в размере около 2,17 млрд грн за ненадлежащее выполнение договора купли-продажи.

В свою очередь ЕСУ, как сообщает «Сегодня.ua», с решением не согласна и подаст апелляцию.В компании заверили, решение суда первой инстанции не повлияет на операционную работу оператора, в частности будет продолжена его масштабная модернизация в партнерстве с China Development Bank.

"Учитывая характер претензий ФГИУ и их связь с действиями предыдущих владельцев «Укртелекома», ООО ЕСУ считает необходимым достижение разумного компромисса по выполнению приватизационных обязательств", – подчеркнули в компании.

Напомним, Фонд госимущества продал 92,79% акций «Укртелекома» украинской «дочке»австрийской EPIC – компании ЕСУ – почти за 10,6 млрд грн в начале 2011 года. А в середине мая 2017-го подал в суд с требованием разорвать договор, требуя также взыскать 2,17 млрд грн пени.

Фото: Wikimedia.org / Juda Engelmayer