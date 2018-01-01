Суд вернул программу «Доброго ранку, країно!» в эфир канала «UA:Перший»

Точку в этой истории (впрочем, пока еще запятую) поставил Святошинский районный суд города Киева: согласно его решению, Национальной общественной телерадиокомпании Украины запрещено совершать любые действия, направленные на прекращение трансляции развлекательно-информационной программы «Доброго ранку, країно!». Сообщение об этом появилось на официальном сайте канала.



Напомним, что ведущая шоу Татьяна Терехова заявила накануне в прямом эфире программы, что после того, как 5 июля гостьей «Доброго ранку, країно!» стала Юлия Тимошенко, руководство Национального общественного телевидения приняло решение закрыть программу.

«То есть канал закрывает самую рейтинговую программу в эфире «UA:Перший» после интервью с оппозиционным политиком. Очевидно, что перед выборами власти не нужна объективная и независимая журналистика», – отметила Терехова в своем выступлении.