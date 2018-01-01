ТЕЛЕКРИТИКА

Суд вернул программу «Доброго ранку, країно!» в эфир канала «UA:Перший»

Бизнес

Хорошие новости: несмотря на угрозы руководства «Першого» убрать из эфира одну из самых популярных передач, «Доброго ранку, країно!» все-таки останется со своими телезрителями.


Точку в этой истории (впрочем, пока еще запятую) поставил Святошинский районный суд города Киева: согласно его решению, Национальной общественной телерадиокомпании Украины запрещено совершать любые действия, направленные на прекращение трансляции развлекательно-информационной программы «Доброго ранку, країно!». Сообщение об этом появилось на официальном сайте канала

Напомним, что ведущая шоу Татьяна Терехова заявила накануне в прямом эфире программы, что после того, как 5 июля гостьей «Доброго ранку, країно!» стала Юлия Тимошенко, руководство Национального общественного телевидения приняло решение закрыть программу.

«То есть канал закрывает самую рейтинговую программу в эфире «UA:Перший» после интервью с оппозиционным политиком. Очевидно, что перед выборами власти не нужна объективная и независимая журналистика», – отметила Терехова в своем выступлении.

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

Утреннюю программу на «UA:Первый» закрывают из-за интервью с Тимошенко

Бизнес

Телерейтинги: победа хорватов и борьба за место под солнцем

Популярное на Телекритике



Культура

Как в Украине снимали фильм с любимыми актерами Тарантино, Скорсезе и Триера

Бизнес

Утреннюю программу на «UA:Первый» закрывают из-за интервью с Тимошенко

Дуся

«Не хотелось пить, а придется»: Верка Сердючка анонсировала прощальный тур

Общество

Зритель-заложник: как эволюционировали реалити-шоу