Суд стал на сторону «Нового канала» в деле «Ревизор» vs «Инспектор Фреймут»

Киевский хозяйственный апелляционный суд вчера, 18 мая, отказал телеканалу «1+1» в принятии заявления о пересмотре решения Хозяйственного суда Киева, который отправил дело на повторное рассмотрение по причине внезапно обнаружившихся обстоятельств в этот суд, сообщает пресс-служба «Нового канала».

Таким образом, по словам директора юридического департамента телеканала Екатерины Мороз, отмененное до этого решение первой инстанции, вынесенное в пользу «Нового канала», снова действительно. "Суд в составе трех судей установил, что решение в пользу «Нового канала» было законным, и вновь открывшиеся обстоятельства, о которых заявил «1+1», никоим образом не влияют на решение, которым «1+1» признан нарушителем авторских прав «Нового канала»", - сказала она.

«1+1» имеет право обжаловать данное решение в кассационной инстанции. «Телекритика» обратилась к каналу за комментарием.

Напомним, судебные разбирательства между телеканалами идут уже более двух лет. «Новый канал» подал иск против «1+1» после выхода 3 сентября 2014 года шоу «Инспектор Фреймут». До этого Ольга Фреймут была ведущей «Ревизора». Представители канала настаивают, что сценарий ее новой программы идентичен сценарию «Ревизора».

10 октября 2016 года Киевский апелляционный хозсуд подтвердил решение Киевский хозсуда от 21 января 2015 года, обязав взыскать с «1+1» в пользу «Нового канала» 1,2 млн грн. В декабре 2016 года Высший хозсуд Украины отправил дело «Ревизор» vs «Инспектор Фреймут» на повторное рассмотрение в Киевском апелляционном суде.