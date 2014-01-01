Суд частично удовлетворил иск Мураева к Ирине Ромалийской

Иск владельца телеканала NewsOne, народного депутата Евгения Мураева к журналистке «Громадського радіо» Ирине Ромалийской и к самой радиостанции суд удовлетворил частично. Об этом журналистка сообщила в своем Facebook.

Однако в какой именно части он удовлетворен будет известно лишь в понедельник, 20 марта. "Иск Мураева ко мне и «Громадському радіо» частично удовлетворен. Об этом сообщили в суде. В какой именно части - неизвестно. Сказали, прийти в понедельник и узнать полное решение", - написала она.