«СТС Медиа» снимает фильмы по сериалам «Молодежка» и «Папины дочки»

Российский холдинг «СТС Медиа» начинает производство полнометражных фильмов по мотивам своих популярных сериалов «Молодежка» и «Папины дочки», пишет «Коммерсант».

Кроме того, компанияобсуждает запуск фильма по мотивам еще одного своего мистического сериала «Закрытая школа» с владельцем этого формата испанской Imagina. Производством «Молодежки» и «Папиных дочек» будет заниматься Art Pictures; «Закрытую школу», как предполагается, будет производить Cosmos Александра Акопова.

Бюджет каждого фильма составит $0,5-1 млн, и, по расчетам компании, выручка от онлайн-показа плюс доходы от показа их на СТС позволят полностью окупить расходы на производство.

Сроки выхода фильмов пока не называются; проекты только начаты и находятся сейчас в разной степени проработки.По словам источника в «СТС Медиа», они будут выпущены преимущественно для интернет-аудитории: прокат пройдет во всех российских онлайн-кинотеатрах с последующим показом на канале СТС.