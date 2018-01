Стриминговый сервис Spotify «попал» на $1,6 млрд из-за Тома Петти и The Doors

Музыкальная компания-издатель Wixen Music Publishing Inc подала в суд на крупнейший сервис потокового воспроизведения музыки Spotify за нелицензионное использование песен Free Fallin Тома Петти, Light My Fire легендарных The Doors, (Girl We Got a) Good Thing группы Weezer и еще тысяч других композиций. Также компания-издатель обвиняет Spotify в отсутствии выплат роялти самим Wixen Music Publishing Inc.

Сумма иска внушительная – $1,6 млрд.

Wixen также утверждают, что Spotify переложил свою работу на третье лицо – агентство по лицензированию и услугам по выплате роялти «Гарри Фокс», которое, по словам издателя, «было плохо подготовлено для получения всех необходимых лицензий».