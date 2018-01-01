ТЕЛЕКРИТИКА

Стриминговый сервис Spotify «попал» на $1,6 млрд из-за Тома Петти и The Doors

Бизнес

Новый год для самого крупного музыкального стримингового сервиса Spotify начался не очень удачно. Всему виной некоторые известные музыканты. А может быть, и менеджмент сервиса.


Музыкальная компания-издатель Wixen Music Publishing Inc подала в суд на крупнейший сервис потокового воспроизведения музыки Spotify за нелицензионное использование песен Free Fallin Тома Петти, Light My Fire легендарных The Doors, (Girl We Got a) Good Thing группы Weezer и еще тысяч других композиций. Также компания-издатель обвиняет Spotify в отсутствии выплат роялти самим Wixen Music Publishing Inc.

Сумма иска внушительная – $1,6 млрд.

Wixen также утверждают, что Spotify переложил свою работу на третье лицо – агентство по лицензированию и услугам по выплате роялти «Гарри Фокс», которое, по словам издателя, «было плохо подготовлено для получения всех необходимых лицензий».

Всего лишь год назад компания Spotify уже сталкивалась с подобными исками – от музыканта Дэвида Лоури (сумма в $150 млн) и певицы Мелиссы Феррик ($200 млн).

В 2018 году Spotify планировал войти в биржевой список и выйти на биржевые торги. Всего лишь за последние несколько месяцев стоимость Spotify выросла на 20% – до $19 млрд. Интересно, как скажется такой громкий и крупный иск на наполеоновских планах компании?

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