Страховой депозит и франшиза при аренде автомобиля

Чтобы взять автомобиль в аренду, необходимо пройти несколько несложных этапов. После подписания договора клиент обязан внести залог, который гарантирует возврат машины. Размер такого депозита будет зависеть от класса машины, условий ее выдачи и возврата. Так, к примеру, в компании по аренде авто SIXT сумма страхового депозита может быть от 500 до 4000 евро в зависимости от класса выбранного автомобиля.

Определенная сумма блокируется на карточке клиента таким образом, что ни он, ни представители автопрокатной компании не имеют доступ к заблокированным средствам. Некоторые мелкие компании требуют залог в виде наличных, что несет больше рисков и неудобств для заказчика.

После того, как произведен возврат автомобиля и были соблюдены все условия аренды, происходит автоматическая разблокировка суммы страхового депозита. Если в процессе эксплуатации не произошло непредвиденных нарушений условий договора, депозитные средства на карточке остаются в прежнем размере.