Страховой депозит и франшиза при аренде автомобиля

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В настоящее время активно развивается услуга проката автомобиля, которая объединяет положительные стороны такси и владения личным автомобилем.
Передвижение на арендуемом авто имеет свои преимущества в определенных ситуациях, однако при оформлении договора необходимо внести залог за машину — наличными или кредитной картой. Это часто отпугивает клиентов, которые ранее не сталкивались с подобной процедурой.
Правила оформления страхового депозита
Чтобы взять автомобиль в аренду, необходимо пройти несколько несложных этапов. После подписания договора клиент обязан внести залог, который гарантирует возврат машины. Размер такого депозита будет зависеть от класса машины, условий ее выдачи и возврата. Так, к примеру, в компании по аренде авто SIXT сумма страхового депозита может быть от 500 до 4000 евро в зависимости от класса выбранного автомобиля.
Определенная сумма блокируется на карточке клиента таким образом, что ни он, ни представители автопрокатной компании не имеют доступ к заблокированным средствам. Некоторые мелкие компании требуют залог в виде наличных, что несет больше рисков и неудобств для заказчика.
После того, как произведен возврат автомобиля и были соблюдены все условия аренды, происходит автоматическая разблокировка суммы страхового депозита. Если в процессе эксплуатации не произошло непредвиденных нарушений условий договора, депозитные средства на карточке остаются в прежнем размере.
Каким будет размер франшизы?
Франшизой или ответственностью клиента называется максимальная сумма, которую заказчик заплатит из залога, если возникнет страховой случай. При попадании в ДТП или в случае повреждения машины при других обстоятельствах, сумма возмещения снимается со страхового депозита.
Многие автопрокатные компании при заключении договора предлагают дополнительные опции, которые помогут существенно снизить сумму ответственности клиента при повреждении авто. Например, в компании по аренде авто SIXT Rent a Car существуют два варианта страховки:
• Top Cover LDW;
• Super Top Cover LDW.
В первом случае сумма франшизы снижается на 50% при возникновении страховой ситуации, а во втором случае — на 100%. Стоимость дополнительной страховки при желании клиента включается в первоначальную стоимость проката авто.
Однако стоит учитывать, что существуют условия, при нарушении которых любые страховки будут аннулированы. Это касается управления автотранспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, участия в гонках, буксирования другого автомобиля или передачи управления людям, не указанным в договоре аренды.