Стилист Веня Брыкалин стал редактором в украинском Vogue

С сегодняшнего дня к команде в журнале о моде Vogue UA присоединился новый редактор отдела моды. Им стал Веня Брыкалин, сообщает пресс-служба глянца.

На позиции редактора отдела моды он будет отвечать за проведение журнальных и рекламных съемок, а также примет участие в работе сайта – как автор и стилист.

Последние три года Брыкалин работал в команде бренда Litkovskaya, до этого – креативным менеджером в Sanahunt Luxury Department Store. Кроме того, он известен как стилист и автор, сотрудничал со многими глянцевыми изданиями и ретейлерами, включая Sanahunt и Helen Marlen Group.

Напомним, в конце прошлого года из Vogue уволилась главный редактор сайта Наталья Васюра. Такое решение, по ее словам, она приняла частично из-за того, что не поддерживает новую редакционную политику относительно дальнейшего развития сайта, частично - из-за того, что хочет выйти за рамки проекта и реализовать больше новых идей.

Искать замену ей не стали, а решили объединить редакцию сайта и журнала под руководством главреда глянца Ольги Сушко.

Фото: пресс-служба Vogue UA