ТЕЛЕКРИТИКА

Часы Maurice Lacroix - уникальные, неподражаемые и постоянно точные

Бизнес

(на правах рекламы)


Часы Maurice Lacroix более полувека считаются иконой утонченного дипломатичного стиля, лишенного нарочитой брутальности. При создании авторского дизайна, инженеры швейцарской часовой мануфактуры сделали ставку на лаконичность и выиграли! При вопросе: за что вы любите марку Морис Лакруа? – поклонники бренда ссылаются на подчеркнутую эстетическую сдержанность. Скромность не просто украшает, а обеспечивает хронометрам статус элитных. К слову, утонченность у мануфактуры генетическая: компания происходит от семейной фирмы Desco de Schultess, ранее занимающейся производством шелка. Богатая подборка фирменных часов Maurice Lacroix представлена в каталоге интернет-магазина  Имидж. Особенности ручной компоновки аристократичных хронометров достойны высших похвал, при этом, дистрибьютору удается сдерживать на линейку вполне низкую цену.

Заблуждение считать, что мануфактура Maurice Lacroix каким-то образом связана с именем французского дизайнера Кристиана Лакруа. Официальное название бренда из городка Сенележье известно с 1975 года: фирму именовали в честь одного из сотрудников фирмы, что не вполне традиционно для часового мира.

Узнать часы Maurice Lacroix легко по характерной готической литере M на циферблате. Верность традициям невероятно сильна: при ежегодном выпуске до 150 тыс. хронометров, все они собираются вручную.

Среди коллекций бренда следует выделить самые известные:

Masterpiece – гордость марки. Элитный, в меру винтажный, в меру урбанистический дизайн. В основе механизма – квадратное колесо, над созданием которого трудились лучшие инженеры фирмы. Кварцевые хронометры с секундами, календарем, днями недели дополнены кожаным ремешком. Гармоничность цвета – в сочетании контрастов.

Les Classiques – мужские часы с классическим дизайном. Одной из «фишек» линейки считается индикатора лунных фаз – столь романтичный и довольно сложный функционал для современного таймера.

Pontos – механические мужские часы на кожаных ремешках в светлом и темном исполнении циферблата. Традиционная круглая геометрия корпуса, а вот функционал довольно насыщенный. Секунды, 24 часа, календарь, дата и т.д. Отличный подарок деловому человеку.

Eliros – часы ретро-стиля с высококачественной кварцевой «начинкой». Хронометры отличаются повышенными показателями прочности и способны вынести 5 атмосфер нагрузки.

Divina – изящные дамские кварцевые «ходики» на кожаных ремешках, претендующие на звание ювелирных. Прямоугольный корпус со стальным обрамлением инкрустирован камнями. Нумерация арабскими числами подана фрагментарно: от метки «2» до «7» циферблат украшает роскошный узор, также выложенный камнями.