Часы Maurice Lacroix - уникальные, неподражаемые и постоянно точные

Часы Maurice Lacroix более полувека считаются иконой утонченного дипломатичного стиля, лишенного нарочитой брутальности. При создании авторского дизайна, инженеры швейцарской часовой мануфактуры сделали ставку на лаконичность и выиграли! При вопросе: за что вы любите марку Морис Лакруа? – поклонники бренда ссылаются на подчеркнутую эстетическую сдержанность. Скромность не просто украшает, а обеспечивает хронометрам статус элитных. К слову, утонченность у мануфактуры генетическая: компания происходит от семейной фирмы Desco de Schultess, ранее занимающейся производством шелка. Богатая подборка фирменных часов Maurice Lacroix представлена в каталоге интернет-магазина Имидж. Особенности ручной компоновки аристократичных хронометров достойны высших похвал, при этом, дистрибьютору удается сдерживать на линейку вполне низкую цену.

Заблуждение считать, что мануфактура Maurice Lacroix каким-то образом связана с именем французского дизайнера Кристиана Лакруа. Официальное название бренда из городка Сенележье известно с 1975 года: фирму именовали в честь одного из сотрудников фирмы, что не вполне традиционно для часового мира.

Узнать часы Maurice Lacroix легко по характерной готической литере M на циферблате. Верность традициям невероятно сильна: при ежегодном выпуске до 150 тыс. хронометров, все они собираются вручную.

Среди коллекций бренда следует выделить самые известные:

Masterpiece – гордость марки. Элитный, в меру винтажный, в меру урбанистический дизайн. В основе механизма – квадратное колесо, над созданием которого трудились лучшие инженеры фирмы. Кварцевые хронометры с секундами, календарем, днями недели дополнены кожаным ремешком. Гармоничность цвета – в сочетании контрастов.

Les Classiques – мужские часы с классическим дизайном. Одной из «фишек» линейки считается индикатора лунных фаз – столь романтичный и довольно сложный функционал для современного таймера.

Pontos – механические мужские часы на кожаных ремешках в светлом и темном исполнении циферблата. Традиционная круглая геометрия корпуса, а вот функционал довольно насыщенный. Секунды, 24 часа, календарь, дата и т.д. Отличный подарок деловому человеку.

Eliros – часы ретро-стиля с высококачественной кварцевой «начинкой». Хронометры отличаются повышенными показателями прочности и способны вынести 5 атмосфер нагрузки.

Divina – изящные дамские кварцевые «ходики» на кожаных ремешках, претендующие на звание ювелирных. Прямоугольный корпус со стальным обрамлением инкрустирован камнями. Нумерация арабскими числами подана фрагментарно: от метки «2» до «7» циферблат украшает роскошный узор, также выложенный камнями.