Стець: Порошенко отказался передать «5 канал» в управление редакции

Министр информационной политики Юрий Стець не рекомендовал президенту Петру Порошенко продать «5 канал». Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию «Цензор. НЕТ».

"Понимал, что это невозможно. Для него «5 канал» – это не бизнес, и никогда таким не был. Для него, как и для меня, «5 канал» – это большая часть жизни. Это часть моей семьи. В конце концов, это мой социум, мои друзья, близкие, моя жена", - пояснил он.

Вместе с тем, по словам министра, он предлагал Порошенко другой вариант - отдать канал в управление редакционному коллективу, менеджменту. "Есть ряд причин, по которым этого не случилось. И у него есть ряд аргументов, многие из которых пока выглядят очень здравыми. Но если бы спросили мое мнение, то я бы попытался так сделать", - уточнил Стець.

Напомним, еще будучи кандидатом на пост президента Петр Порошенко заявлял, что не намерен продавать «5 канал». "Я уже говорил, если стану президентом, продам свой бизнес, не буду иметь к нему никакого отношения. Продам все, кроме «5 канала»", - подчеркивал он в 2014 году.

Фото: kmu.gov.ua