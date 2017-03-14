СТБ запустил в Facebook влог-сериал о своих ведущих

Отдел диджитал-промоушена телеканала CТБ подготовил для соцсети Facebook влог-сериал «СТБ Stories» о приватной жизни ведущих канала.

Как сообщается на сайте канала, суть «СТБ Stories» заключается в том, что с момента пробуждения и до самого вечера телеведущие проводят в компании камеры, которая снимает все, чем они занимаются в течение дня.

"Это даже съемкой назвать сложно (в привычном понимании слова), потому что здесь нет ни одного постановочного кадра, нет дублей или прописанных реплик. Нам важно было сохранить в кадре естественную рабочую или домашнюю обстановку героя, чтобы у зрителя при просмотре «СТБ Stories» создалось ощущение, что это он провел целый день рядом с любимым ведущим", – рассказываетруководитель отдела диджитал-промоушена Анна Панова.

Героями первой серии стали Марина и Вячеслав Узелковы.

В следующих сериях (пока их запланировано шесть) появятся Маша Ефросинина, Эктор Хименес-Браво, Михаил Присяжнюк и др.Хронометраж каждого выпуска составляет десять минут.

Фото: stb.ua