СТБ уволит сотрудников, выпустивших в эфир «Битву экстрасенсов» с воевавшим в Украине военным

Вчера, 15 января, телеканал СТБ показал третий эпизод 17-го сезона российской «Битвы экстрасенсов» производства канала ТНТ, в котором участвовал российский военный, воевавший в Украине.

В программе приняли участие 6 военных. При этом их имена не назывались, но сообщалось, что они служили в Чечне.

Однако, по словам одного из военных, он "недавно служил в Украине". В украинской же версии эфира его слова о том, что он "служил в Украине" не показали.

Генеральный директор СТБ Владимир Бородянский извинился за этот инцидент и пообещал уволить сотрудников, выпустивших это в эфир.