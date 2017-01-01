СТБ учредил премию имени своего покойного программного директора

Телеканал СТБ решил учредить для своих сотрудников премию имени умершего в апреле программного директора канала Сергея Назарова. Об этом в своем Facebook сообщил генеральный директор Владимир Бородянский.

"Это первый телевизионный сезон, который задумал, но не увидел Сергей Назаров. Я, мы очень хотим сделать так, чтобы тот творческий импульс, планку, которую задал Сережа в творчестве мы смогли удержать, не потерять по дороге то важное, что связывает нас со зрителем.Мы решили учредить ежегодную премию им. Сергея Назарова.Мы хотим, чтобы ею награждалась самая инновационная, новаторская прорывная творческая идея", – рассказал он.

По словам Бородянского, принять участие в проекте может любой сотрудник телеканала. Премиальный фондсоставляет $10 тыс. Эти деньги могут быть потрачены на профессиональное развитие. "Идеи принимаются до 24 ноября, а 2 декабря мы объявим победителя", – добавил гендиректор СТБ.